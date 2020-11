Chiara torna da lavoro, si schianta e muore a poche centinaia di metri da casa

Il Veneto piange una giovane vita spezzata da un destino crudele. Ad appena 19 anni Chiara Santinello è morta in un terribile incidente stradale, avvenuto a Minerbe, un comune in provincia di Verona. La ragazza viveva proprio in questo paese. Il sinistro fatale si è verificato mentre la 19enne stava per ritornare alla sua abitazione, dopo una giornata lavorativa, quindi a poche centinaia di metri da casa. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua automobile, che si è schiantata contro un albero.

Davvero tremendo l'impatto, che non ha lasciato alcuna speranza alla vittima. L'incidente si è consumato precisamente poco dopo l'una di notte tra lunedì 2 e martedì 3 novembre. Sul posto, per soccorrerla, sono intervenuti immediatamente sia i vigili del fuoco che i sanitari del 118. I pompieri hanno proceduto ad estrarla dalle lamiere del mezzo, ma non è stato possibile salvarla. Il 118 si è presentato sul posto con un'auto medica ed un'ambulanza e l'ha trasportata in ospedale.















Il suo trasporto nel nosocomio di Legnago è stato tempestivo. Le sue condizioni sono apparse sin dal momento critiche, infatti è stata portata in codice rosso. I medici hanno fatto il possibile per tenerla in vita, ma il duro lavoro dei dottori si è rivelato vano. Dopo diversi tentativi, non hanno infatti potuto fare altro che constatare il suo decesso. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto contro l'arbusto. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i carabinieri per avviare le indagini.















I militari hanno proceduto anche ai rilievi del caso. Stando alle prime ipotesi, sembra che Chiara abbia perso il controllo della vettura e sia finita sull'altra corsia. Non ha potuto fare nulla per evitare lo schianto contro l'albero. L'auto si è anche ribaltata in un campo adiacente la strada. L'incidente potrebbe essere stato favorito dalla presenza della nebbia e dell'asfalto viscido. La nebbia non consentiva una visibilità accettabile e questo potrebbe aver contribuito al sinistro.









L’ultimo saluto da parte dei familiari e amici avverrà giovedì 5 novembre alle ore 15. All’interno della chiesa parrocchiale di Minerbe si effettueranno infatti i funerali di Chiara Santinello. Una morte tanto assurda quanto inaccettabile, che non può essere accettata da tutti coloro che le volevano bene. La 19enne lascia tutti nello sconforto più assoluto.

