Tra poche ore dovrebbe essere ufficialmente firmato il nuovo Dpcm che servirà a contrastare il diffondersi della pandemia da coronavirus. Dopo tante indiscrezioni, pare sia stato raggiunto l’accordo sull’orario di inizio del coprifuoco serale. Stando a quanto riferito dalle agenzie giornalistiche Ansa e Adnkronos, nella nuova bozza del decreto è riportato che il coprifuoco comincerà alle ore 22 e terminerà alle 5 del mattino successivo. Ecco tutte le novità che avremo.

"Dalle ore 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In ogni caso è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi che non sono sospesi".















Inoltre, c'è "la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica". Poi: "Sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. L'attività didattica per il primo ciclo e per l'infanzia continua a svolgersi in presenza".















Nella bozza del Dpcm è anche scritto che "nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari e punti di vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, tranne il trasporto scolastico dedicato, è consentito coefficiente di riempimento non superiore al 50%".









E ancora: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus sono individuate le regioni o parti di esse che si collocano in uno scenario di tipo 3 e con un livello di rischio alto. Nelle regioni in questione è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo esigenze lavorative, motivi di salute. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza. Vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, tranne per i motivi sopra elencati. Sospese attività servizi di ristorazione. Queste ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni”. Una sorta di lockdown locale.

