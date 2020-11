Gli sequestrano la patente, lo chef di ‘4 ristoranti’ torna con una ruspa, distrugge l’auto dei carabinieri e tenta di investirli

Ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test dopo un incidente stradale, poi è andato via con un’auto ed è tornato poco dopo a bordo di una ruspa per distruggere l’auto dei carabinieri e tentare di investirli.

È successo a Teulada, in provincia del Sud Sardegna, e il protagonista è un volto conosciuto agli appassionati di ”4 ristoranti”, il programma di Alessandro Borghese in onda su Real Time in cui quattro ristoratori che si trovano nella stessa zona vengono messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore. Lo chef Alessio Madeddu, 51 anni, cuoco del noto ristorante di Teulada Sabor’e mari (a su Pottu Becciu), è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. (Continua a leggere dopo la foto)















Madeddu è stato trovato in messo alla carreggiata della statale 71 e ha detto ai carabinieri di aver perso il controllo della sua auto dopo essere stato abbagliato da un altro mezzo che procedeva nel senso opposto di marcia.

Ma il racconto dello chef, “in completa alterazione psicofisica”, dicono dall’Arma, non ha convinto i militari, che poi hanno chiesto al 51enne di sottoporsi all’alcol test. Lui ha rifiutato e per questo motivo gli è stata ritirata la patente. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo aver lasciato il luogo dell’incidente con un’altra auto, lo chef è tornato a bordo di una ruspa e, nonostante l’intimazione dell’alt dei carabinieri, ha capovolto l’auto trascinandola per qualche metro e tentando di investire i militati. Madeddu è fuggito, poi è tornato in caserma insieme al padre ed è scattato l’arresto per tentato omicidio, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Uta. (Continua a leggere dopo la foto)









Alessio Madeddu è proprietario e chef del ristorante Ittiturismo Sabor’ e mari (in località Porto Budello a Teulada), che gareggiò nella puntata di “4 ristoranti estate” andata in onda il 19 luglio 2018 e dedicata ala ricerca del “Miglior ristorante da vacanza del sud della Sardegna”.

