Nuovo Dpcm nelle prossime ore: “Lockdown light”. Cosa chiude, cosa resta aperto

Arriverà entro la serata di martedì 3 novembre il nuovo dpcm per contenere i contagi da coronavirus sul territorio nazionale. Secondo il bollettino del ministero della Salute ieri i contagi delle ultime 24 ore erano 22.253 mentre i decessi 233 morti, che portano il totale a 39.059 dall’inizio dell’epidemia. Ieri il premier Giuseppe Conte ha riferito alla Camera e al Senato sul provvedimento e questa mattina la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ospite di Radio anch’io su Rai Radio 1, ha detto che il decreto arriverà entro stasera, ”nelle prossime ore”. Il provvedimento cercherà di non paralizzare il paese e per questo motivo, come spiegato da Zampa, si tratterà di un ”lockdown light” simile al modello tedesco.

“Si cercherà di decidere misure basate sulle zone”, ha spiegato la sottosegretaria. “È abbastanza complicato cercare di fare una misura sartoriale basata su zone, è uno sforzo grandissimo che stiamo facendo. Il tentativo è non paralizzare il paese, voglio che sia chiaro. Non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, light”, ha detto ancora. “Quello che è davvero rilevante di questo Dpcm – ha aggiunto Zampa – è che vorremmo lasciarci alle spalle questa discussione su chiudere non chiudere. È bene che d’ora in poi i cittadini sappiamo che se ci sono alcuni criteri e che se alcuni livelli verranno superati, allora si prenderanno provvedimenti”. (Continua a leggere dopo la foto)















E sull’ipotesi di un lockdown per gli over 70, il sottosegretario alla Salute ha detto: “Non credo nelle segregazioni, da noi non è praticabile. Io credo che vadano fortemente responsabilizzate le persone over 60. Credo che le persone vadano educate, allertate e rese consapevoli. I figli farebbero bene a ricordarsi che i nonni sono a rischio e non possono fare da babysitter ai nipoti”.

Italia divisa in tre zone: Rossa, arancione e verde. Nella ‘Zona Rossa’ (che al momento dovrebbe riguardare Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Bolzano, Calabria, Puglia, Sicilia) per almeno tre settimane consecutive, sono previsti interventi straordinari. L’allarme rosso porta alla chiusura di scuole e università con didattica a distanza al 100%. Chiusi gli esercizi commerciali, compresi parrucchieri ed estetisti, restano aperti quelli essenziali e le attività industriali. (Continua a leggere dopo la foto)















Lo scenario arancione (dovrebbero essere Liguria, Emilia-Romagna- Friuli, Veneto, Trento, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Marche Campania) prevede possibilità di chiusura di attività, sospensione di eventi e limitazione della mobilità in specifici ambiti regionali (comuni o province). Serrata per bar e ristoranti, che verrebbero chiusi tutto il giorno con la sola possibilità dell’asporto. Parrucchieri e centri estetici al momento restano aperti. Autocertificazione per circolare anche di giorno solo per motivi di lavoro, di salute, di necessità con divieto di spostamento nelle altre Regioni o tra Province della stessa Regione. (Continua a leggere dopo la foto)









Zona Verde – Al momento le Regioni in questa area dovrebbero essere Sardegna, Molise e Basilicata. Centri commerciali chiusi nel week-end (misura minima prevista per tutte le Regioni). Tutti a casa alle 21 e autocertificazione se si è in giro la sera. Didattica a distanza per tutti gli studenti delle superiori. Trasporto pubblico con posti al 50% e musei chiusi.

Salvatore, carabiniere, muore di Covid a 53 anni: “Situazione precipitata in poche ore”