Tre regioni verso il lockdown. Italia divisa in 3 aree: le misure in arrivo zona per zona

Coprifuoco serale a livello nazionale, didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, chiusura dei centri commerciali nel weekend e divisioni del Paese in tre aree, in base agli scenari di rischio che tengono conto delle valutazioni di Iss e Consiglio superiore di sanità. Sono queste alcune delle misure che dovrebbero essere contenute nel prossimo Dpcm per contrastare il Covid, previsto entro domani.

Il Paese “sarà suddiviso in tre aree in base agli scenari di rischio che tengono conto delle valutazioni di Iss e Consiglio superiore di sanità, basate su 21 parametri (tra i quali il numero dei casi sintomatici, i ricoveri, i casi nelle Rsa, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai, l’occupazione dei posti letto sulla base dell’effettiva disponibilità). Si tratta di un sistema, quindi, molto articolato”, ha detto ieri Conte nell’illustrare le prossime misure alla Camera, citando i 21 parametri individuati dall’Iss con Ministero della Salute e condiviso con la Conferenza delle regioni. Continua dopo la foto















La struttura di prevenzione redatta dall’Iss con Ministero della Salute e condiviso con la Conferenza delle regioni, “ci impone di intervenire in modo molto più mirato, di restringere e allentare le misure a livello territoriale, sulla base delle soglie di criticità. A tal fine, il prossimo dpcm individuerà 3 aree in base al livello di rischio”, ha precisato il premier. Rossa, arancione o gialla. Continua dopo la foto















I numeri al momento suggeriscono lockdown estesi nelle tre regioni – Piemonte, Lombardia e Calabria -che presentano attualmente lo scenario peggiore. Ma sono 15 le regioni dove si calcola che le terapie intensive andranno in crisi nel giro di una trentina di giorni. Sotto la lente dell’ultimo report ben 11 regioni, che erano descritte a “rischio elevato”, Abruzzo (Rt 1,4), Basilicata (Rt 1,04), Calabria (Rt 1,66), Liguria (Rt 1,54), Lombardia (Rt 2,09), Piemonte (Rt 2,16), Puglia (Rt 1,65), Sicilia (Rt 1,42), Toscana (Rt 1,41), Valle d’Aosta (Rt 1,89) e Veneto (Rt 1,46). Continua dopo la foto











Per lo scenario rosso, per almeno tre settimane consecutive, sono previsti interventi straordinari, che partono dal distanziamento fisico, con chiusura di locali notturni, bar, ristoranti, inizialmente solo in orari specifici, per evitare, per esempio, la movida. Poi con maggiori rigidità e restrizioni generalizzate o localizzate. L’allarme rosso porta alla chiusura di scuole e università. Sono anche previste restrizioni locali temporanee, per almeno tre settimane, su base sub-provinciale per le zone rosse. Lo scenario arancione prevede possibilità di chiusura di attività, sospensione di eventi e limitazione della mobilità in specifici ambiti regionali (comuni o province). Per scuole e università si punta a favorire lezioni scaglionate mattina e pomeriggio, se utile ad aumentare gli spazi. Per gli studenti della secondaria di secondo grado e per le università parte delle lezioni sono a distanza. Nelle zone gialle, dove la circolazione è bassa o molto bassa, previsti interventi ordinari, come l’isolamento dei casi positivi, la quarantena dei contatti e una serie di precauzioni standard che fanno già parte della vita quotidiana di ognuno di noi: uso delle mascherine, distanziamento fisico, igiene individuale e ambientale.

Ti potrebbe interessare: “In calore…”. Volano stracci al GF Vip. Elisabetta Gregoraci esplode, che caos