In ospedale con febbre altissima, Giacomo muore a 34 anni poco dopo il ricovero

Una perdita inaccettabile, che ancora non ha una spiegazione definitiva. Giacomo Magaraggia è morto la notte scorsa nella città di Rovigo ad appena 34 anni. Suo padre, Roberto, è un noto politico del comune veneto nonché ex presidente della società partecipata As2. Il decesso del 34enne è avvenuto in ospedale, dove era stato ricoverato in seguito al sopraggiungere di una febbre altissima improvvisa e di un malore, che poi non gli ha lasciato scampo. Una morte tanto prematura quanto inattesa.

Nella notte tra il 3o e il 31 ottobre il suo quadro clinico è peggiorato sensibilmente. Inutile il suo ricovero nel reparto di terapia intensiva, un tentativo estremo per salvargli la vita da parte dei medici. Nonostante i sanitari abbiano fatto di tutto, il suo cuore ha smesso di battere lasciando nel dolore la sua famiglia e tutti coloro che lo conoscevano. Gli accertamenti fatti nel nosocomio hanno anche evidenziato la sua negatività al coronavirus, quindi non è stata questa la causa della dipartita. (Continua dopo la foto)















Infatti erano scattati tutti i protocolli anti Covid-19, che prevedono l’effettuazione del tampone quando è presente una temperatura corporea alta. Ma il test aveva dato esito negativo. Giacomo era molto conosciuto in zona e lavorava a Sistemi territoriali. Anche suo fratello è una persona molto nota, essendo un ottimo avvocato. Aveva tantissimi amici ed erano innumerevoli le persone che gli volevano bene. Nessuno riesce a capacitarsi di questa morte improvvisa e assurda. (Continua dopo la foto)















Ieri l’Italia è invece stata scossa dalla morte di Jessica Ponzoni, campionessa di pattinaggio artistico di 25 anni. Nella giornata del 29 ottobre è rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale, avvenuto sull’autostrada A22 del Brennero. Stava guidando la sua automobile, una Toyota Yaris, quando è stata schiacciata da un tir e da un’altra vettura. Pare che il mezzo pesante avesse rallentato per la presenza in zona di un cantiere. La 25enne ha riportato ferite molto gravi. (Continua dopo la foto)









Jessica aveva vinto due volte la medaglia di bronzo agli Europei di pattinaggio artistico. Questo il messaggio scritto dal sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, che l’ha ricordata sul suo profilo Facebook: “Oggi ci ha lasciato una nostra giovanissima concittadina in un tragico incidente stradale. Jessica aveva vestito la maglia della Nazionale italiana portando sui gradini più alti d’Europa i colori del pattinaggio crespellenese”.

