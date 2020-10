Rapina e sparatoria alle Poste: ferita una donna carabiniere. Banditi in fuga

Rapina a mano armata in un ufficio postale con sparatoria oggi a Fonni, in provincia di Nuoro, in Sardegna. È accaduto questa mattina intorno alle 8 quando i banditi hanno aperto il fuoco ferendo un carabiniere donna.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 per il trasporto della carabiniera in ospedale e i carabinieri della stazione locale e del Comando provinciale di Nuoro. La banda, non è ancora chiaro da quante persone fosse composta, avrebbe esploso dei colpi di arma da fuoco quando si è accorta che una pattuglia di carabinieri era presente nella zona per un normale servizio di perlustrazione.















Gli uomini hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco verso il mezzo militare ferendo la donna che si trovava alla guida del mezzo, poi sono fuggiti a tutta velocità. La carabiniera, 25enne, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all'ospedale San Francesco di Nuoro. Secondo quanto scrivono i quotidiani locali non è in pericolo di vita.















Come ricostruisce il quotidiano La Nuova Sardegna, i militari della locale stazione e del Comando provinciale di Nuoro hanno avviato le ricerche dei rapinatori che sono estese in tutto il circondario con posti di blocco.









Cinque giorni fa a Piove di Sacco, in provincia di Padova, una persona travisata con cappellino e mascherina, presumibilmente nordafricano, dopo aver estratto un cutter ha scavalcato una delle casse dell’ufficio postale e con la minaccia dell’arma si è fatto consegnare circa 1500 euro.

