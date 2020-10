“Non c’è più tempo, ora è inevitabile”. Covid, il virolgo Crisanti parla chiaro: cosa succede

L’emergenza sanitaria preoccupa. A parlarne è ancora Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell’Università di Padova, che ha rilasciato una lunga intervista per Il Messaggero, dove non ha nascosto la sua ansia in merito alla seconda ondata Covid. Il padre del “metodo veneto” si è così espresso anche per quanto riguarda la risposta del Governo nella gestione dell’epidemia.

Secondo l'esperto: "Siamo in ritardo, abbiamo aspettato troppo tempo. Il lockdown nelle regioni maggiormente in affanno andava fatto due settimane fa, non adesso". Per Crisanti si è fuori tempo, per una diffusione del virus che non sembra voler rallentare i contagi. E ancora da parte di Giuseppe Conte esisterebbe ancora l'intenzione di attendere se le restrizioni apportate sino ad ora possano o meno dare uno scenario più ottimista.















L'esperto aggiunge: "Vedremo se le misure approvate dal Governo hanno un effetto ma se non ce l'avranno, saranno inevitabile limitazioni più restrittive. Penso che aspetteranno la prossima settimana per capire se il Dpcm sta dando risultati. Se mercoledì non vedremo dati differenti, sarà finita. Si andrà per forza al lockdown, magari in una forma meno severa di marzo. Ma qualcosa sarà inevitabile fare".















Il docente Crisanti sottolinea non poche perplessità sulla formula che vedrebbe adottare lockdown parziali, circonstanziati regione per regione rispetto alla curva dei contagi. Per Cristanti l'emergenza sanitaria in corso richiederebbe un intervento netto nonchè una chiusura generalizzata, una prospettiva che ha già sollevato non pochi dissensi nelle città.









E alla luce di ciò, aggiunge con chiarezza: “Potremmo decidere chiusure meno severe nelle Regioni con una minore diffusione del virus, più rigorose nelle altre. Possiamo differenziare, ma comunque bisogna intervenire su macro aree, non c’è più tempo per interventi limitati a piccoli territori”.

