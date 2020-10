Covid, la denuncia di Bertolaso: “Duemila euro al giorno per ogni paziente”

Fanno discutere le parole di Guido Bertolaso, consulente per la gestione dell’emergenza in Lombardia, Marche e Sicilia, pronunciate a Radio Radio. Secondo l’ex capo della Protezione Civile, infatti, gli ospedali percepiscono – da parte delle Regioni – un indennizzo pari a 2mila euro al giorno per ogni ricoverato Covid. Bertolaso ha rilasciato un’intervista a Radio Radio: C’è un listino prezzi, una tariffa per ogni patologia. Per il Covid la regione ti riconosce 2 mila euro al giorno”.

Bertolaso ha anche aggiunto che è necessario effettuare controlli mirati affinché questo sistema adottato dalle strutture sanitarie possa dare origine a pericolosi malcostumi poiché si tratta di soldi dei cittadini. In collegamento con il programma, insieme a Ilario Di Giovambattista, Stefano Raucci e il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, Bertolaso ha spiegato: "Ci sono i famosi Drg che sono le diarie che si riconoscono agli ospedali da parte delle Regioni, e quindi da parte nostra".















"Queste diarie che vengono pagate agli ospedali hanno una tariffa per ogni patologia – ha spiegato Bertolaso – per esempio anche per una epatite o un'appendicite, e per quello che riguarda il Covid, quando viene ricoverato in terapia intensiva o in rianimazione, la stragrande maggioranza dei casi, la Regione ti riconosce 2 mila euro al giorno".















"È evidente quindi – è stata la conclusione dell'ex capo della Protezione Civile – che nel momento in cui tu costruisci un ospedale che serve per la rianimazione del Covid dagli altri ospedali sono un po' reticenti a trasferire i malati agli ospedali dedicati al Covid perché perdono ovviamente 2 mila euro al giorno per ogni paziente che viene trasferito. Soldi che servono per sistemare bilanci traballanti".









E continuano a crescere i contagi da Coronavirus in Italia. Il bollettino di venerdì 30 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 31.084 contagi su 215.085 tamponi analizzati (tasso di positività al 14,5%), con l’indice Rt che è schizzato a 1,7 a livello nazionale. Questo significa che siamo ufficialmente entrati nello scenario 4, quello peggiore che prevede restrizioni importanti e lockdown come unica soluzione per frenare l’epidemia.

