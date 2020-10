Investito mentre attraversa insieme alla fidanzata. Un’intera città piange Michele: “Una tragedia assurda”

Incidente mortale ieri sera Napoli, nell’area compresa tra via Arenaccia e piazza Federico Poderico. La vittima è Michele Silenti, 34 anni, ucciso mentre attraversava la strada a piedi in compagnia della fidanzata.

Tremendo l’impatto con il furgoncino, Michele è stato preso in pieno cadendo sull’asfalto. L’uomo al volante del van della Volkswagen, un uomo di 59 anni, si è subito fermato per cercare di prestare i primi aiuti alla coppia. Le condizioni del 34enne sono subito apparse gravissime. Inutili i soccorsi, con i medici che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Michele. (Continua a leggere dopo la foto)















Il magistrato, che ha autorizzato la rimozione del corpo dopo un’ora e mezza e ha disposto l’autopsia sulla salma di Michele Silenti. Monica, la fidanzata di Michele, è stata trasferita all’ospedale con una gamba rotta. Sul posto sono intevenuti anche gli agenti della Polizia municipale e della polizia di Stato. (Continua a leggere dopo la foto)















Tanti i commenti dei residenti della zona che da anni chiedono di migliorare la viabilità. “Un’altra persona investita e uccisa in Via Arenaccia. Sono anni che come Municipalità 4, assieme a cittadini, residenti e comitati chiediamo all’amministrazione di mettere in sicurezza via Arenaccia con semafori e rallentatori”, spiega Giampiero Perrella, presidente della Quarta Municipalità. (Continua a leggere dopo la foto)









”Purtroppo la Municipalità – aggiunge Perrella – per regolamento non può realizzare direttamente interventi di viabilità sulle arterie primarie e a grande percorrenza ma metterà in campo ogni forma di pressione, ad iniziare da un diretto coinvolgimento dei residenti, affinchè Palazzo San Giacomo si decida ad intervenire e tuteli la sicurezza dei nostri concittadini”.

Lutto nello sport, un terribile incidente stradale cancella il sorriso di Jessica