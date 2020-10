Paura nella città italiana, con una spranga spacca i vetri di 56 auto in sosta: il video choc

Momenti di paura a Roma, dove un uomo armato di una spranga di ferro ha distrutto i vetri di 56 auto parcheggiate su via dei Colli Albani. Intorno alla mezzanotte molti dei residenti, svegliati dai rumori dei vetri rotti e dagli antifurti delle auto, sono scesi in strada tentando di bloccare la furia e rischiando di finire sotto i colpi dell’uomo.

Alcuni cittadini hanno preferito restare in casa e documentare quello che stava succedendo e la follia del 45enne di nazionalità egiziana è stato filmato e caricato in rete. Nel filmato si sentono le grida dei proprietari delle auto che l'uomo stava distruggendo.















Tante le chiamate al 112 e poco dopo sul posto è arrivata una gazzella dei carabinieri della stazione Roma Tuscolana. I militari dell'Arma hanno bloccato l'uomo, un 45enne di origine egiziana senza alcun precedente penale, che era ancora armato della spranga e continuava a colpire i lunotti posteriori delle automobili posteggiate.















All'arrivo dei carabinieri l'uomo non ha opposto resistenza, ha poggiato la spranga di ferro usata per distruggere le auto sull'asfalto e si è consegnato ai militari ma non ha saputo spiegare i motivi che l'hanno spinto a compiere il gesto. Quando i carabinieri l'hanno assicurato con le manette, i proprietari di quelle auto sono scesi in strada e hanno cercato di picchiarlo.









A quel punto sono intervenute altre pattuglie per evitare il linciaggio. I carabinieri hanno faticato non poco a contenere la rabbia dei presenti. L’uomo è stato quindi arrestato con le accuse di danneggiamento aggravato e minacce aggravate.

