“Ha perso la partita più difficile”. Addio Sara, mamma e pallavolista

Ha lottato contro la malattia così come lottava sul parquet. Si è spenta lo scorso mercoledì Sara Turetta, 42 anni, ex pallavolista e volto noto nel mondo del volley padovano. Lascia il marito Diego e una bimba di 6 anni. E la comunità di Taggì di Sotto a Villafranca Padovana si è stretta attorno a questa famiglia molto conosciuta.

La storia di Sara Turetta è stata raccontata sull’edizione online del Gazzettino. Sara aveva una grande passione per la pallavolo e sin da ragazzina ha iniziato a praticare questo sport. I primi palleggi all’interno della palestra del suo paese a Taggì, per poi fare il salto alla Pandacolor di Sarmeola, una delle società di volley fra le più note all’epoca. Un’eccellenza nel mondo della pallavolo che ha raggiunto importanti traguardi nei primi anni del 2000, quando ha toccato l’apice della sua carriera. (Continua dopo la foto)















Poi dal 2002 al 2005 Sara Turetta è stata una giocatrice della prima squadra dell’Albignasego dove ha ricoperto il ruolo di capitano giocando serie C, e poi il passaggio in B2 nel 2003-2004 e in B1 l’anno successivo. Di lei hanno tutti un ottimo ricordo come Giancarlo Marzola, dirigente della società e oggi dirigente del Comitato Fipav Padova: “Di Sara abbiamo tutti un bellissimo ricordo – ha detto Marzola – una ragazza che non solo ha saputo eccellere nello sport, ma soprattutto in campo e con le compagne. Una ragazza che si metteva a disposizione del gioco, cambiando anche ruolo. E così era anche nella vita: limpida e sempre positiva”. (Continua dopo la foto)















Anche la Fipav di Padova ha ricordato Sara: “Il movimento della Pallavolo Padovana si stringe alla famiglia di Sara Turetta, una donna forte, una madre amorevole, un’atleta innamorata del nostro sport. Vogliamo ricordarla così, con il sorriso e l’entusiasmo che l’hanno contraddistinta”. (Continua dopo la foto)









Le ha dedicato un pensiero Marco Corò, dirigente sportivo negli anni d’oro della giocatrice: “Una scomparsa che ha colpito tutti moltissimo – ha ricordato – di lei abbiamo tutti un bellissimo ricordo, era un ragazza sempre pronta ad accogliere gli altri, e questo anche nella vita”. I funerali si terranno sabato 31 ottobre nella chiesa di Taggì di Sotto.

