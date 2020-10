“Vietate le passeggiate di sera nel weekend”. Covid, l’ultima misura della regione

Nuova ordinanza anti Covid in Liguria firmata dal governatore Giovanni Toti. Sono, infatti, vietate le passeggiate “senza giustificato motivo” in tutta la Liguria per tre sere a partire da domani dalle 21 alle 6. il provvedimento è valido fino alle 6 del 2 novembre. In questo modo Toti estende le limitazioni che già sono in vigore per la città di Genova a tutto il territorio regionale.

Come si legge sull’Ansa, le limitazioni valgono durante il weekend di Ognissanti e la serata di Halloween. “previsto il divieto di circolazione in Liguria per tre serate in tutto il territorio della Regione. Non si potrà sostare in strada dopo le 21 o ‘ciondolare’ in giro per le città”. Anche nella regione il numero dei positivi è cresciuto di oltre mille casi. Sono 1018 a fronte di 6067 tamponi, pari al 16,78%. Ieri erano stati 926 su 6340 tamponi. Complessivamente i positivi sono 129969, 658 in più rispetto alla giornata di ieri. (Continua dopo la foto)















Complessivamente l’epidemia continua a colpire soprattutto Genova con 603 nuovi positivi, 162 sono i nuovi casi alla Spezia, 131 a Imperia, 106 a Savona e 17 nel Tigullio. I positivi sono così distribuiti: 8686 in Provincia di Genova, 1378 in quella di Spezia, 1179 in quella di Savona, 850 nell’Imperiese. (Continua dopo la foto)















Anche cinque comuni del Tigullio hanno vietato le feste per Hallowen, mettendo al bando il rito “dolcetto o scherzetto”. Nello specifico si tratta di Rapallo, Sestri Levante, Chiavari, Lavagna e Moneglia. Sono previste multe fino a mille euro e nell’ordinanza viene impedito ai commercianti e ai cittadini di regalare dolci o giochi. (Continua dopo la foto)









In Italia ieri sono stati 26.831 i positivi, il giorno prima erano 24.991. I morti sono 217 (in precedenza erano stati 205), nuovo record di tamponi, 201.452 (circa 2.500 più del giorno prima). In aumento progressivo i decessi, 217 contro i 221 di martedì e i 141 di lunedì, per un totale di 38.122 vittime dall’inizio della pandemia. A preoccupare è il dato della Campania: 3.103 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore dall’analisi di 17.735 tamponi. Si tratta del dato più alto registrato in un sol giorno in Campania dall’inizio dell’emergenza e, per la prima volta, di un dato superiore ai 3.000 casi.

“Fino a 100mila casi al giorno, ecco quando ci sarà il picco”. Covid, l’Italia trema