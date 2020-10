Coronavirus, 5 regioni a rischio chiusura: “Siamo di fronte allo scenario 4, il peggiore”

Si parla purtroppo dello “scenario 4” uno dei più preoccupanti, in cui potremmo trovarci tra pochi giorni. Non solo: si parla anche di 5 regioni a rischio lockdown totale. In un report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero che circola da ieri e che prevede la “Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, con valori di Rt regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5 (ovvero con stime IC95% di Rt maggiore di 1,5)”: sono Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta, a cui si aggiunge la provincia autonoma di Bolzano.

Ma cos’è lo Scenario 4? Nello studio, illustrato oggi dal Corriere della Sera e dalla Stampa, si spiega che nello scenario 4 si hanno valori di Rt regionali al di sopra di 1,5 e questo potrebbe portare rapidamente a una numerosità elevata dei casi e, successivamente, al sovraccarico dei servizi assistenziali e all’impossibilità di tracciare i nuovi casi per chiudere i focolai. Secondo lo studio il sovraccarico potrebbe arrivare entro un mese e mezzo a meno di non riuscire a proteggere le categorie più fragili come gli anziani. (Continua a leggere dopo la foto)















“In uno scenario nazionale di questo tipo è presumibile che molte regioni siano classificate a rischio alto e, vista la velocità di diffusione e l’interconnessione tra le varie regioni, è improbabile che vi siano situazioni di rischio inferiore al moderato”. E infine: “Se la situazione di rischio alto dovesse persistere per un periodo di più di tre settimane, si rendono molto probabilmente necessarie misure di contenimento molto aggressive”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ovvero il lockdown totale. Lo scenario 4, aggiunge l’agenzia di stampa Agi, è a sua volta suddiviso in tre fasce: moderata, alta/molto alta per meno di tre settimane consecutive o alta/molto alta per più di tre settimane consecutive e situazione non gestibile. Il quadro che ci attende se le misure messe in campo non dovessero dare i loro frutti. In quest’ultimo caso si prevedono gli obiettivi di “mitigazione della diffusione del virus, riduzione del numero di casi, porre fine alla trasmissione comunitaria diffusa”. (Continua a leggere dopo la foto)











Come? “Restrizioni generalizzate con estensione e durata da definirsi rispetto allo scenario epidemiologico”, accanto alle “limitazioni della mobilita’ da/per le zone interessate”, ma anche la “chiusura delle strutture scolastiche/universitarie”, sempre per l’estensione e la durata richieste dall’andamento dell’epidemia, “ed attivazione della didattica a distanza sempre ove possibile”.

Ti potrebbe anche interessare: “Proprio ora che stava tornando!”. Paola Perego, è lei stessa a dare la bruttissima notizia: “Purtroppo oggi…”