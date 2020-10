Non ci sono buone notizie per l’Italia per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. La curva dei contagi continua ad aumentare notevolmente e per la nostra Penisola si avvicina lo scenario 4. Si tratta del massimo livello emergenziale stabilito dall’Istituto Superiore di Sanità, che significa disporre misure molto restrittive per fermare il dilagarsi della pandemia, compresa l’ipotesi di un lockdown. A confermare questa situazione sono i dati del bollettino del ministero della Salute.

Lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto nei giorni scorsi che siamo già a tutti gli effetti nello scenario 3, ma gli esperti ritengono che ormai stiamo andando oltre e il quarto scenario è davvero ad un passo. Ciò che preoccupa ad esempio è il cosiddetto Rt, ovvero l'indice di trasmissione del virus, giunto ormai ad oltre 1.5. Ma andiamo a vedere nei particolari cosa significa tutto questo e cosa potrebbe succedere alla nostra nazione nei prossimi giorni o settimane.















Lo scenario numero 4 fa riferimento alla "situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo". In questa situazione, stando a quanto ritenuto dall'ISS, avremmo uno scenario con valori di Rt "prevalentemente e significativamente maggiori di 1.5". Avremmo quindi numerosi casi di contagio e un sovraccarico dei servizi assistenziali al massimo entro un mese e mezzo e non ci sarebbe l'opportunità di tracciare l'origine dei casi.















Ci sarebbe "una trasmissione comunitaria diffusa, cluster non più distinti tra di loro, nuovi casi non correlati a catene di trasmissione note, pressione sostenuta per i Dipartimenti di Prevenzione". Inoltre, tante regioni avrebbero il rischio alto e ci sarebbe un'alta improbabilità di avere territori regionali in condizioni di rischio inferiore al moderato. Nel documento dell'Istituto Superiore di Sanità è anche scritto ciò che bisognerebbe fare per far diminuire la gravità.









"Se la situazione di rischio alto dovesse persistere per un periodo di più di tre settimane, si rendono molto probabilmente necessarie misure di contenimento molto aggressive". I provvedimenti da consigliare sarebbero un blocco provinciale o regionale e la limitazione della mobilità personale per almeno 3 settimane, ovvero praticamente un lockdown.

