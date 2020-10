Gli crolla un silos addosso mentre lavora. Nicola muore a soli 27 anni, lascia la moglie e due figli

Incidente mortale sul lavoro, questo pomeriggio, in un’azienda in fase di ristrutturazione a Luni, in provincia de La Spezia in Liguria. Un giovane operaio di 27 anni è morto schiacciato dal crollo di un grosso silos pieno di polvere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di La Spezia che hanno lavorato a lungo per recuperare il corpo senza vita del giovane operaio. Una scena tragica si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori. La vittima si chiamava Nicola Iacobucci, era residente a Montignoso, Il giovane viveva nel paesino in provincia di Massa-Carrara, in Toscana, insieme alla compagna e ai due figli, di 8 e 12 anni.















La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco e ora è all'obitorio dell'ospedale della Spezia, a disposizione del magistrato di turno che sta coordinando le indagini sull'incidente, insieme agli ispettori della Asl e ai vigili del fuoco. Per spostare il grosso silos in metallo che si è spezzato letteralmente in due sono dovuti intervenire mezzi speciali tra i quali una auto-gru dei vigili del fuoco in grado di sollevare sino a quaranta tonnellate.















L'operaio ventisettenne è stato travolto da un silos, che conteneva marmettola, mentre stava lavorando all'interno di una segheria e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri della Spezia e di Sarzana. Come detto, sono in corso le indagini per verificare la dinamica dei fatti.









Sul posto è intervenuto anche il personale dell’aAzienda sanitaria locale che sta valutando il rispetto di tutte le misure di sicurezza all’interno dell’azienda che al momento dell’incidente si trovava chiusa per ristrutturazione.

