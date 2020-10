Coronavirus, record di contagi e ancora tanti morti ma calano le terapie intensive

Il Covid corre in Europa. Situazione particolarmente grave in Francia dove, dopo il nuovo record di contagi, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato “lockdown da venerdì fino al primo dicembre” per arginare la diffusione del coronavirus, precisando che “tutto il territorio nazionale è coinvolto” dalla misura. Il presidente ha chiarito che “le scuole resteranno aperte, il lavoro potrà continuare”.

Anche la Germania corre ai ripari per cercare di frenare la pandemia. Il governo federale e quello dei Land hanno deciso un serrata per i ristoranti le attività culturali e ricreative da lunedì 2 novembre alla fine del mese. Saranno permessi gli incontri all'aperto tra i membri di sole due famiglie con al massimo 10 persone. Stadi a porte chiuse nella Bundesliga. In Italia la situazione è in peggioramento. A preoccupare è il dato della Campania.















Sono 3.103 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore dall'analisi di 17.735 tamponi. Si tratta del dato più alto registrato in un sol giorno in Campania dall'inizio dell'emergenza e, per la prima volta, di un dato superiore ai 3.000 casi. Dei 3.103 nuovi positivi, 242 sono sintomatici e 2.861 sono asintomatici. C Il dato, specifica l'Unità di crisi della Regione Campania, è comprensivo dello screening ad Arzano (Napoli). Il totale dei casi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 48.885, mentre i tamponi complessivamente esaminati sono 919.318.















Nel paese invece ancora un record per i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: i positivi sono 26.831 (ieri erano stati 24.991). I morti sono 217 (ieri erano stati 205), nuovo record di tamponi, 201.452 (circa 2.500 più di ieri). In aumento progressivo i decessi, 217 contro i 205 di ieri, i 221 di martedì 221 e i 141 di lunedì, per un totale di 38.122 vittime dall'inizio.











Calano sempre di più i ricoveri giornalieri in terapia intensiva: 115 nelle ultime ventiquattro ore. Ieri le terapie intensive occupate erano aumentate di 125 persone, martedì di 127, lunedì di 141, per un totale di 1.651 pazienti in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 15.964 degenti, con un incremento di 983 unità. Gli attualmente positivi sono arrivati a 299.191, ben 22.734 più di ieri. Di questi, 281.576 sono le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono 279.282, in aumento di 3.878 rispetto a ier

