Incredibile quanto scoperto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, che ha eseguito sequestri nei confronti di 12 indagati. Dipendenti ed ex dipendenti di Lottomatica si sarebbero infatti appropriati illecitamente di quattro biglietti vincenti del ‘Gratta e Vinci’, per un totale pari a 27 milioni di euro. Sono stati in grado di trovare questi tagliandi vincenti tra il 2015 e il 2019. Devono rispondere di diversi reati. I finanzieri hanno agito su delega della Procura di Roma.

Le accuse a loro carico sono truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti. I primi due biglietti facevano riferimento al ‘Super Cash’ ed avevano un valore di 7 milioni ciascuno. Il primo premio lo hanno ottenuto col primo premio ‘Max Miliardario’. Sono riusciti a risalire grazie ad un sistema informatico, individuando la ricevitoria nella quale erano stati consegnati i biglietti vincenti. Clamorose alcune indiscrezioni. (Continua dopo la foto)















Uno degli indagati ha infatti scritto in una chat: “Dopo che fai? Stappi lo champagne?”. Questa sua frase è riferita al fatto che era stato dismesso uno dei server sui quali “erano a suo tempo poste in essere le condotte illecite volte a carpire informazioni utili per rintracciare il biglietto associato alla lotteria”. Posti sotto sequestro nell’operazione odierna beni mobili ed immobili del valore di 27 milioni. I quattro dipendenti di Lottomatica indagati sono stati sospesi dal loro lavoro. (Continua dopo la foto)















International Game Technology ha riportato in una nota stampa che “siamo pienamente consapevoli della gravità di tale condotta e abbiamo collaborato dal principio con le autorità competenti, al fine di supportare le indagini sulla presunta condotta illecita e tutelare l’integrità delle attività della società e gli interessi dei propri clienti. La società ha provveduto a sospendere dal servizio in via cautelativa i quattro dipendenti appena venuta a conoscenza dell’indagine avviata”. (Continua dopo la foto)









Le persone coinvolte dall’indagine nel 2015 hanno acquistato due biglietti vincenti da 5 milioni a Milano e in provincia di Brescia, poi altri due da 7 milioni nel 2017 a Foggia e nel 2019 a Cremona. I dipendenti hanno fatto ritirare la vincita a conoscenti o familiari stretti oppure ad un professionista. Quelli che hanno riscosso la vincita hanno tenuto una somma per loro e versato la restante ai dipendenti.

