“Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria. Abbiamo verificato che l’aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole”. A parlare è Michele Emiliano, governatore della Puglia, durante la trasmissione di SkyTg24 “I numeri della pandemia”.

In Puglia i numeri relativi al Coronavirus sono in salita e questo preoccupa Emiliano. E la situazione negli ospedali è sempre molto delicata. Oggi sono 760 un incremento di 63 unità in appena 24 ore. Il trend è in continuo aumento, tanto che la Regione ieri sera è stata costretta a sospendere i ricoveri nelle strutture pubbliche fino a nuovo ordine.















Anche l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco mostra preoccupazione: "Il numero giornaliero dei casi in costante aumento delinea uno scenario preoccupante". Il bollettino recita impietoso: 772 nuovi positivi, nuovo record pugliese dall'inizio dell'emergenza sanitaria. E ci sono stati anche 13 decessi, 63 negli ultimi cinque giorni. Quasi la metà dei nuovi positivi sono in provincia di Bari (359); poi 117 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Taranto, 86 nella provincia Bat, 39 in provincia di Lecce e, pure, 39 in provincia di Brindisi; 4 i residenti fuori regione e 1 in provincia non nota.















Altri 7 morti in provincia di Foggia, 3 in provincia di Bari e una ciascuna nelle province di Brindisi, Bat e Taranto. Attualmente i positivi sfiorano i 10mila casi, per la precisione sono 9.437 i pugliesi contagiati. Anche i pediatri – proprio nel tentativo di frenare la corsa del virus in Puglia – hanno chiesto a Emiliano e a Lopalco di sospendere per 14 giorni le lezioni in presenza in tutte le scuole.









Per quanto riguarda lo scenario nazionale, oggi in Italia si sono registrati 24.991 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, secondo il bollettino di oggi. Sono 205 i morti registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi fatti sono 198.952. Rispetto a ieri i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 125 unità (1536, il totale), quelli nei reparti ordinari sono 1026 in più. I maggiori incrementi in Lombardia (7558) e Piemonte (2827). I positivi al coronavirus ora sono più numerosi dei guariti: al momento gli attualmente positivi sono 276.457, Oltre mille più dei guariti (275.404).

