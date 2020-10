Crolla palazzina di tre piani, si cercano persone sotto le macerie

Crolla una palazzina di tre piani, vigili del fuoco al lavoro. Si scava sotto le macerie per capire se, sotto i detriti, ci sia qualche persona. È successo nel primo pomeriggio di oggi a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli, precisamente in via Detta Innominata, non lontano dalla stazione della Linea 2 della metropolitana di Napoli, uno dei capolinea della tratta (San Giovanni-Barra).

A quanto si apprende e riportano i media locali la possibilità che qualcuno si rimasto imprigionato sotto le macerie non è da escludere: la palazzina è infatti solitamente utilizzata dai senza fissa dimora della zona, che vi trovano riparo soprattutto per la notte. Sul posto i vigili del fuoco, arrivati subito dopo il crollo.















"Napoli, intervento in via Innominata per il crollo della porzione di un edificio di due piani, segnalato come rifugio per senza tetto. Sul posto squadre vigili del fuoco anche con Usar e cinofili per la ricerca di eventuali coinvolti" fanno sapere i vigili del fuoco.















Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Poggioreale, che stanno aiutando i pompieri: come fanno sapere i militari dell'Arma, la palazzina è disabitata da circa 20 anni e al momento non sono state individuate persone ferite. Nella fattispecie, come fanno sapere ancora i carabinieri intervenuti sul posto, a crollare sarebbe stato un muro perimetrale dell'edificio, e non l'intera palazzina.











Come riporta Fanpage.it, la palazzina è in disuso da circa 20 anni, ma non è l’unica nella zona che versa in uno stato di degrado. Già nel 2013, infatti, sulla stessa strada, un altro edificio fu interessato da un crollo: anche in quel caso si temette che qualcuno potesse essere rimasto sotto le macerie, visto che, analogamente alla palazzina interessata oggi dal crollo, gli edifici dismessi della zona vengono utilizzati come abitazione di fortuna dai clochard.

