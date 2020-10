Coprifuoco alle 20 ma solo per i minori di 18 anni: l’ultima misura anti Covid

L’emergenza sanitaria richiede misure più restrittive. Accade a Melito di Napoli, alla luce della nuova ordinanza emanata dal sindaco con cui dispone il coprifuoco dalle 20 per i cittadini minorenni. Lo scopo rimane quello di ridurre quanto più possibile il rischio di creare situazioni di assembramento, alla luce di un numero di contagi che sembra crescere giorno dopo giorno.

Per il comune di Melito di Napoli è tempo di restringere il campo all'avanzata del virus. Antonio Amente, sindaco di Melito di Napoli ha previsto e firmato l'ordinanza restrittiva che durerà un mese. Per i minorenni, dopo le ore 20, sarà consentita l'uscita solo in caso di 'comprovate esigenze' e in ogni caso non senza la presenza di un adulto. Un numero di casi di contagio che cresce con 176 positivi registrati nelle ultime ore.















"Nonostante i decreti e le ordinanze regionali si registrano ancora pericolosi assembramenti nella nostra città che hanno, in particolar modo nelle ore serali, per protagonisti ragazzini spesso minorenni che circolano per le strade di Melito incuranti della grave situazione epidemiologica", ha affermato il primo cittadino. Il provvedimento entrerà in vigore da giovedì 29 ottobre e durerà fino al 24 novembre.















Nella stessa ordinanza è stata prevista, inoltre, la chiusura delle sale scommesse e sale slot, oltre al divieto per bar e simili di trasmettere eventi sportivi: "bar e similari non potranno trasmettere attraverso le proprie tv eventi sportivi, culturali e tutti i programmi che portino alla formazione di assembramenti", ha aggiunto nel comunicato il sindaco.









Le misure sono state apportate per evitare che casi di assembramento possano ulteriormente infiammare il focolaio attivo. Ovviamente la misura restrittiva del comune di Melito di Napoli si aggiunge a quanto previsto ed esteso su tutto il territorio della Regione Campania, dunque al coprifuoco dalle 23 alle 5.

