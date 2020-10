Scontri in centro: bombe carta e cassonetti in fiamme. La città a ferro e fuoco

Anche oggi scontri in piazza in occasione della manifestazione contro l’ultimo Dpcm anti-Covid varato dal governo. Dopo Napoli, Torino e Milano, anche Roma si è trovata a fare i conti con i disordini e gli scontri con lanci di bombe carta, petardi e cassonetti in fiamme.

Gli agenti di polizia in assetto anti sommossa hanno disperso i manifestanti grazie all’intervento di mezzi forniti di idranti. Per il Ministro dell’Interno Lamorgese ‘frange estremiste strumentalizzano la protesta’. Come scrive il Messaggero, il tam tam sui social aveva richiamato in piazza commercianti, ristoratori e cittadini qualunque. Alle 17 in piazza Cavour si erano riunite le categorie contro il nuovo decreto varato dal premier Giuseppe Conte. (Continua a leggere dopo la foto)















L’appuntamento era in piazza del Popolo, poi i manifestanti si sono diretti verso piazzale Flaminio dove hanno dato fuoco ad alcuni cassonetti dei rifiuti e distruggendo monopattini e biciclette. “Tanti cori e insulti al premier («Conte vaff», «Libertà», «Te ne vai o no, te ne vai sì o no?») – si legge ancora sul Messaggero – ma nessuna particolare tensione finché non ha preso il sopravvento un gruppo violento di manifestanti”. (Continua a leggere dopo la foto)















Esplosi anche petardi. La polizia è stata costretta a schierare gli idranti per allontanare i violenti dalla piazza, che hanno lanciato anche delle bottiglie contro gli agenti. Intorno alle 20 il gruppo Roma si è posizionato su ponte regina Margherita riprendendo il lancio di petardi e bottiglie. (Continua a leggere dopo la foto)









Inseguiti dalla polizia con l’idrante fino a piazza della Libertà, il gruppo ha continuato a lanciare bottiglie, bombe carte e razzi. Traffico in tilt, con le auto bloccate e gli automobilisti increduli davanti alla scena di guerriglia.

