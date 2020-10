Aveva rapito l’ex moglie, l’aveva costretta a salire in macchina e poi l’aveva uccisa con due colpi di pistola alla testa. Filippo Marraro, ad un anno dai fatti, è stato condannato a 30 anni di galera. Al processo, celebrato con rito abbreviato, la pubblica accusa aveva chiesto l’ergastolo. Il 54enne, l’1 aprile del 2019 ha ucciso a Catenanuova l’ex moglie Loredana Calì, 40 anni. Oggi il processo è arrivato a sentenza ed il Gup di Enna, Maria Luisa Bruno, ha decretato la pena di 30 anni.

I due pm della Procura di Enna Daniela Rapisarda ed Orazio Longo avevano invece chiesto l'ergastolo in questo processo nel quale sono state ammesse quattro parti civili: i figli e le associazioni Contro tutte le violenze e Donne Insieme "Sandra Crescimanno". L'uomo è stato dichiarato capace di intendere e di volere da una perizia psichiatrica. Secondo i giudici, infatti, Marraro ha premeditato l'omicidio di sua moglie, non si è trattato di un raptus.















È stato lo stesso Marraro, che dopo l'omicidio si era consegnato ai carabinieri, ad ammettere il movente: "Stavo male, ero angosciato ed in ansia. Ero stanco di sentirmi osservato e di essere trattato come un cornuto". Prima di andare dai carabinieri, comunque, l'uomo si era recato dalla ex cognata, che reputava responsabile della fine della sua storia con Loredana. Non trovandola, l'aveva chiamata al telefono per dirle che aveva ucciso la sorella.















Secondo le testimonianze l'uomo non riusciva ad accettare la fine del matrimonio e soprattutto per lui era insopportabile il fatto che l'ex moglie si fosse rifatta una vita senza di lui. Così aveva acquistato una pistola con la matricola abrasa in un mercatino di Catania ed aveva organizzato l'omicidio. Il primo aprile ha agito, costringendo Loredana a salire sulla sua auto e poi freddandola con due colpi.









Questo ennesimo femminicidio riporta l’attenzione su un fenomeno che in Italia, così come nel mondo, è aumentato sempre più negli ultimi anni. Il termine femminicidio è stato coniato nei primi anni Novanta per mettere in evidenza un tipo di crimine che si stava delineando a quel tempo. Esso indica, per la precisione, l’omicidio di donne avvenuto da persone conosciute e, più precisamente, nell’ambito familiare o di relazioni più o meno stabili.

