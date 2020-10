“Addio Mariano”. Una vita per gli altri, ma a 58 anni il Covid non ha avuto pietà

“Ciao Mariano Flore ❤️ vogliamo ricordarti così. Dall’inizio del tuo percorso con noi, quando appena finito il corso di accesso iniziavi a farti conoscere per la tua gentilezza e disponibilità ad aiutare gli altri, fino ad oggi, sempre in prima linea contro un nemico invisibile”.

"Siamo attoniti e dispiaciuti di non averti potuto salutare neanche con un abbraccio o uno sguardo di incoraggiamento in un momento come questo che lascia sole e in silenzio le persone che amiamo. Siamo tutti con te, ovunque tu sia". Inizia così il lungo post di saluto dei colleghi volontari della Croce Rossa italiana. Parole gonfie di dolore che non rendono bene la ferita per la perdita di Mariano Flore. 58 anni, originario di Buschi, un sorriso per tutti e il grande impegno quotidiano al servizio dei più bisognosi con la divisa della croce rossa italiana cucita addosso.















Mariano Flore era ricoverato da una settimana nell'ospedale di Cagliari dopo essere risultato positivo al Covid-19. La notizia della sua morte, avvenuta nella notte, ha destato grande commozione a Oristano e nel circondario. Mariano era conosciutissimo perché da anni era uno dei volontari più preziosi della Croce rossa, attualmente era nello staff dell'ufficio tecnico del Consorzio di bonifica dll'Oristanese.















Questa mattina il presidente Fabrizio Piras ha listato a lutto il sito della Croce Rossa: "Per noi tutti, per i familiari, è una grande perdita – dice il presidente della Croce Rossa – Mariano era un uomo straordinario, era solare e generoso, sempre disponibile ad aiutare il prossimo, la notizia della sua morte ha sconvolto tutti noi volontari".











Listata a lutto anche la pagina facebook del Comitato Regionale Sardegna della Croce Rossa Italiana: “Questa notte ci ha lasciati il nostro caro volontario Mariano Flore.Il Presidente Regionale, il Consiglio Direttivo e tutta la Croce Rossa della Sardegna partecipano sentitamente al dolore dei familiari.Ciao Mariano, grazie per tutto quello che ci hai dato in questi anni”. Anche i rappresentanti delle istituzioni locali hanno voluto ricordare il volontario. “È una notizia che ci rattrista e che ci fa riflettere sulla gravità del momento”, ha detto il sindaco di Oristano Andrea Lutzu, aggiungendo: “Piangiamo una persona nota per il suo impegno nel volontariato e che anche durante questa emergenza sanitaria si era distinta per generosità”.

