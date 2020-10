Panico in strada: succede tutto per una mascherina. Il clima è teso: “Ma che state facendo!”

Firenze, ammanettata perchè senza mascherina. Era intenta a passeggiare con il cane in via Pellicceria quando è stata fermata dalla polizia municipale. Non solo priva di mascherina, la donna su richiesta i è rifiutata di fornire le sue generalità, aggravante che ha portato gli agenti a trattenerla fisicamente. Su Il Giornale, un testimone ha rivelato l’effetto provato alla vista della scena.

Non potevano non sentire i suoi lamenti e così la gente ha assistito alla scena della donna. Uno dei testimoni ha spiegato a IlGiornale.it che gli agenti della polizia municipale hanno contestato il reato alla donna, ovvero quello di non indossare la mascherina. A quel punto la donna si sarebbe rifiutata di fornire anche le sue generalità al punto da ‘provocare’ la reazione. (Continua a leggere dopo la foto).















“La scena, vista dal vivo, effettivamente faceva effetto. In fin dei conti era una donna, e per quanto abbia potuto opporre resistenza non era una minaccia, né un soggetto pericoloso. Sembrava che la stessero strangolando…”, ha detto il testimone a IlGiornale.it. Radunatasi intorno, impossibile per la folla non riprendere tutto con il proprio cellulare e così è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto).















Pare che però gli agenti abbiano bloccato fisicamente la donna, tenendole anche le braccia intorno al collo. Una situazione che pare abbia richiesto l’intervento di sei pattuglie della municipale seppur molti abbiano sottolineato che la donna non sembrava assolutamente intenzionata ad azioni violente. E polemiche anche alla luce del suo pitbull lasciato libero in poi ripreso al guinzaglio dal testimone che ha parlato a Il Giornale. (Continua a leggere dopo le foto).









A coronare la vicenda anche la denuncia della donna per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di generalità, si apprende su Palazzo Vecchio. E mentre procedeva in manette, pare che i presenti abbiano contestato gli agenti insultandoli. Palazzo Vecchio, è stata poi denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di generalità. Il sindacato Uil Fpl: “La gogna mediatica che la polizia municipale di Firenze sta subendo in seguito ai fatti accaduti oggi pomeriggio in centro è veramente vergognosa. Come sindacato ci auguriamo che il comando usi tutte le proprie risorse per denunciare e perseguire le centinaia di persone che stanno gettando fango sulla divisa che con fatica e coraggio difendiamo tutti i giorni. Stesso appello lo giriamo all’amministrazione comunale al fine di tutelare i propri dipendenti”.

Simona Ventura in ospedale col figlio ed è subito bufera. Travolta dagli insulti