Un gesto assurdo e sconsiderato. Hanno preso di mira le auto di medici e paramedici posteggiate nel parcheggio dell’ospedale. Vetri infranti, tergicristalli spacchetti, specchietti sfondati. In tutto 70 le auto danneggiate, nessuno oggetto è stato trafugato: sintomo di qualcosa di più dietro alla follia dei vandali. Hanno voluto colpire quasi per dare un avvertimento.

Andrea Boccanera, responsabile della sicurezza dei lavoratori dell'Ausl, commenta: "Non è certo il lavoro di un ubriaco o di qualche teppistello, quello di questa notte è un attacco mirato contro i sanitari. Accanto alle auto dei dipendenti dell'Ausl, a pochissimi metri, ce ne erano altre e non sono state toccate. Chi ha colpito, lo ha fatto scientificamente e mirava solo a danneggiare le vetture del personale sanitario".















Boccanera poi entra più nello specifico: "La gente è sempre più esasperata e nervosa, forse ai loro occhi, con i nostri appelli suoi social a rispettare le misure, i distanziamenti creiamo allarmismo, qualcuno lo potrebbe pensare. Non si vandalizzano settanta auto e tutte di personale che lavora nella sanità pubblica, in ospedale. E' un attacco mirato a noi".















Poi riprende: "Da anni chiediamo che vengano installate delle telecamere per garantire una maggiore sicurezza, speriamo che stavolta, dopo questo episodio, di venire ascoltati anche dalla nostra direzione sanitaria". Altre auto, una quindicina, sono state vandalizzate anche poco distante, nei pressi di via Pintor. Anche queste erano in massima parte di giovani infermiere con l'auto appena acquistata. "Qualcuna di loro piangeva disperata – racconta un residente della zona – non sapeva come fare, stava pagando l'auto a rate".











Una situazione fuori controllo come rischia di finire l’epidemia. “Con i cedimenti e le illusioni questa pandemia non la sconfiggiamo, ma saranno i virus a sconfiggere noi”. Sono parole dure quelle di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid-19 e ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’università Cattolica di Roma. “Le decisioni vanno prese prima. Io 2-3 settimane fa ho detto: ‘siamo sulla lama del rasoio e dobbiamo prendere delle decisioni coraggiose, altrimenti ci troviamo ad avere 16mila casi prima di Natale’. In realtà non sono state prese né dallo Stato né dalle Regioni queste decisioni coraggiose che vanno ad anticipare il virus, non a inseguirlo. Perché dal momento in cui hai un indice di contagio di 2,5 come ora in alcune parti del Paese, e hai decine di migliaia di focolai, non sei più in grado di contenerlo ma devi sempre mitigare. E diciamoci la verità, la mitigazione avviene solo con lockdown veri, non con queste misure che sono in qualche modo misure di facciata”

