Schianto in pieno centro, muore a 22 anni: inutile ogni tentativo di salvarle la vita

Trieste, tragedia in strada. Una giovane ragazza di soli 22 anni perde la vita in seguito all’incidente mortale avvenuto davanti al Red Baron. Tutto è avvenuto nei pressi dell’incrocio tra via della Pace e via Costalunga in cui è rimasta coinvolta anche un’autovettura. La 22enne si trovava alla guida del suo scooter e viaggiava lungo via Costalunga in direzione Valmaura.

Proprio in prossimità dell'incrocio, lo scontro letale. Una Ford Ka è arrivata in direzione opposta, e svoltando verso via della Pace, ha impattato violentemente contro lo scooter con a bordo la giovane. Poco dopo lo schianto, intorno al corpo della giovane una cerchia di passanti, poi i soccorsi, che hanno raggiunto prontamente il luogo dell'incidente.















Nello specifico e stando ad alcune testimonianze, la giovane alla guida dello scooter proveniva da via Pace mentre l'auto che l'ha investita stava transitando lungo via Costalunga. L'uomo alla guida dell'auto, in prossimità dell'incrocio, ha svoltato sembra senza mettere le frecce ed invadendo la corsia opposta.















Gravissime le condizioni della 22enne, che nonostante svariati tentativi di rianimazione da parte del 118, perde così la sua vita. Sul posto anche la Polizia Locale, che continuerà a procedere con gli opportuni rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente mortale. L'impatto è stato violentissimo e la giovane è morta sul colpo. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.









la tragica vicenda della morte della 22enne è avvenuta a distanza di un solo giorno da un altro episodio che ha visto la morte di una giovane mamma di due figlie, Serena Greco, di 38 anni, il cui decesso è stato dichiarato in ospedale. La donna era a bordo del suo Liberty quando alle 16.30 all’angolo tra corso Trieste e via Nomentana, a impattato con un’utilitaria e un camioncino, perdendo la vita.

