Spostamenti e autocertificazioni durante il coprifuoco: ecco cosa c’è da sapere

È scattato il coprifuoco in alcune regioni d’Italia. In particolare in Campania, Lazio e Lombardia il è fatto divieto di uscire dalle 23 (in Lazio le 24) alle 5 del mattino a partire da giovedì e da ieri. Altre regioni stanno prendendo provvedimenti analoghi: in Piemonte stop notturno per uscite e attività commerciali da lunedì, in Calabria oggi. La Toscana sta per contingentare l’ingresso nei centri commerciali, il Piemonte e la Lombardia sono chiusi nei weekend. Alcune città come Palermo, Perugia, Genova, Torino, Roma hanno chiuso le zone della movida.

Per quanto riguarda le scuole, sono chiuse solo in Campania, mentre in Lombardia didattica a distanza per le scuole superiori, da lunedì didattica a distanza per università e scuole superiori nel Lazio. Come si legge su Repubblica, In Puglia, fino al 13 novembre, sono sospese tutte le attività didattiche in presenza per il triennio delle scuole secondarie, mentre in Calabria la didattica a distanza per le superiori partirà da lunedì.















Dal momento che vige il coprifuoco, di notte si può uscire solo per motivi di lavoro o "comprovata necessità". Non si può neanche portare fuori il cane. Come riporta Repubblica, se si deve uscire, a un eventuale controllo si dovrà esibire un'autocertificazione. Se ci si sposta per lavoro, si dovrà indicare sede e azienda, o attività; se ci si sposta per urgenze si dovrà indicare il motivo e la durata presunta dello spostamento, ma non l'indirizzo dove ci si sta recando se si va ad assistere qualcuno.















Capitolo autocertificazione: è possibile scaricare il modello direttamente dal sito del ministero dell'interno ed è valido e uguale in tutta Italia. Nel caso in cui si viene fermati e non si ha con sé il modulo, le forze dell'ordine hanno a disposizione dei moduli da compilare al momento. Nelle regioni dove c'è il coprifuoco si può andare al ristorante o a vedere uno spettacolo, ma è necessario fare rientro a casa entro l'orario stabilito.









Infine gli spostamenti: tra le regioni non sono vietati. Come scrive Repubblica, in Campania non ci si può muovere da una provincia all’altra all’interno della regione. Per evitare spostamenti dalla regione confinante, il Piemonte ha chiuso nel fine settimana i centri commerciali come la Lombardia.

