Coprifuoco in tutta Italia, chiusure alle 18. Cosa può cambiare con un nuovo dpcm

I casi di contagio da Coronavirus aumentano in Italia. Ieri si è sfiorata quota 20mila. Una situazione che giorno per giorno si fa sempre più delicata. Allo stato attuale il premier Giuseppe Conte continua a escludere l’ipotesi di un nuovo lockdown nazionale. Tuttavia la situazione è fluida e in divenire: infatti starebbe maturando in queste ore la decisione per una ulteriore stretta per porre un freno all’avanzata del virus. Già cento scienziati hanno scritto al Presidente della Repubblica Mattarella e a Conte stesso chiedendo misure stringenti.

Si starebbero valutando due ipotesi: quella di un coprifuoco nazionale e la chiusura di bar e ristoranti a partire dalle 18. Inoltre l’ala più intransigente del governo non esclude neanche il lockdown per un periodo limitato (due o tre settimane). Ma da Palazzo Chigi negano che l’idea sia sul tavolo. Fonti dell’esecutivo riferiscono che tutte le ipotesi sono suggestioni. Anche se Conte potrebbe decidere di intervenire già in questo fine settimana. (Continua dopo la foto)















Nel loro monitoraggio settimanale gli esperti ribadiscono che per smorzare la curva dei contagi è necessario ridurre drasticamente l’interazione fisica tra le persone. E dal momento che Conte esclude sia il lockdown sia un blocco pesante delle attività produttive, si deve guardare al “non essenziale”. Nel mirino tornano palestre e piscine, nonostante il protocollo aggiornato con misure ancor più rigide per evitare la chiusura. (Continua dopo la foto)















E ancora, si guarda ai centri commerciali, affollati soprattutto nel weekend (la Lombardia ha già deciso per la chiusura nel fine settimana) e sale giochi. Per ciò che riguarda bar e ristoranti, l’obiettivo è evitare di colpire un settore già molto fiaccato, ma una nuova stretta serale sembra probabile. Il nodo riguarda gli orari: portare la chiusura dalle 24 alle 23 servirebbe a poco, si starebbe ora valutando un coprifuoco dalle 21 o 22. Secondo gli esperti l’idea più efficace sarebbe la chiusura entro le 18: quindi niente aperitivo. (Continua dopo la foto)









Altri obiettivi sono il tentativo di alleggerire il trasporto pubblico e il rafforzamento del sistema di tracciamento dei contagiati. Ultimo capitolo gli spostamenti: si sta discutendo dell’opportunità di impedire la possibilità di muoversi dalle Regioni: più probabile dare indicazioni perché si limitino al massimo le uscite non necessarie.

GF Vip, Maria Teresa Ruta fa commuovere tutti: “Non l’ho mai detto a nessuno…”