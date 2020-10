Coronavirus, coprifuoco in un’altra Regione: la decisione del governatore

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Italia. Il bollettino del ministero della Salute del 23 ottobre ha fatto registrare 19.143 i nuovi casi (ieri erano stati 16.079). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 91 morti, meno rispetto ieri, quando il bollettino del ministero della Salute ne contava 136, che portano il totale a 37.059 dall’inizio dell’emergenza.

In Lombardia i casi in più sono circa cinquemila, 2.200 quelli registrati in Campania, duemila in Piemonte e proprio in queste ore il governatore della Regione Alberto Cirio ha deciso di istituire il coprifuoco come hanno già fatto alcuni suoi colleghi. Quindi anche in Piemonte scatta il coprifuoco notturno per contenere il diffondersi dell'emergenza Covid.















Il presidente della Regione, Alberto Cirio, in accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso di introdurre da lunedì 26 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino il divieto di spostamento. Il presidente della regione ha incontrato i rappresentanti degli enti locali e delle associazioni di categoria per fare il punto della situazione alla luce, anche, dell'incremento dei contagi, e al termine della riunione si è deciso di adottare l'ordinanza a partire da lunedì.















Dopo la chiusura di alcune regioni, la giunta regionale della Sicilia si è riunita per fare il punto. Il governo, insieme al comitato scientifico, ha valutato nuovi provvedimenti restrittivi per arginare l'incremento dei casi di Coronavirus.









Come riporta il quotidiano Il quotidiano di Ragusa “nuove misure dovrebbero riguardare le scuole superiori per le quali dal secondo al quinto anno è prevista l’adozione della didattica a distanza; i mezzi pubblici che possono essere riempiti solo per il 50% della loro capienza; i locali, la cui chiusura è fissata alle 23. Il governo inoltre avrebbe valutato il coinvolgimento dell’esercito per l’allestimento di ospedali da campo”.

Coronavirus, record assoluto di contagi. In tre regioni superati i duemila casi