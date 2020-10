Coronavirus, record assoluto di contagi. In tre regioni superati i duemila casi

È record di contagi da coronavirus in Italia. Secondo quanto riportato dal bollettino odierno del ministero della Salute, sono 19.143 i nuovi casi (ieri erano stati 16.079). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 91 morti, meno rispetto ieri, quando il bollettino del ministero della Salute ne contava 136, che portano il totale a 37.059 dall’inizio dell’emergenza.

In Lombardia i casi in più sono circa cinquemila, 2.200 quelli registrati in Campania, duemila in Piemonte, oltre 1.500 in Veneto, quasi 600 in Puglia, il doppio rispetto al record precedente. Ieri i casi in più erano stati 16.079 con 170.392 tamponi. Con 2.352 dimessi e guariti nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi al coronavirus salgono ancora a quota 186.002 (16.700 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 13.860 unità). Il numero totale dei casi è di 484.869.















Da ieri sono stati eseguiti altri 182.032 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1049, con un incremento di 57 unità. Preoccupa il dato della Lombardia. "Una situazione che, con il passare delle ore, si fa sempre più complicata e che ci porta a elevare ulteriormente il nostro livello di guardia. I dati odierni – ha detto presidente Attilio Fontana – dicono che la linea epidemiologica sta salendo: oggi sono quasi 5.000 i nuovi positivi e circa 350 i nuovi ricoveri tra terapia intensiva e non. Numeri che dimostrano che il virus ha ripreso a circolare in maniera molto violenta".















Giornata nera anche in Veneto, che registra un balzo di 1.550 contagi in 24 ore, il dato più alto dall'inizio dell'epidemia. Intanto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato in diretta Facebook che procederà "verso la chiusura totale" del territorio, fatta eccezione per le attività essenziali.









Un appello anche al Governo per chiudere tutto il territorio nazionale in modo da contenere i contagi. De Luca ha fatto sapere che comunicherà “al Governo non solo la mia richiesta di lockdown su tutta Italia, ma per quel che riguarda la Campania procederemo in direzione della chiusura di tutto. Per l’Italia deciderà il Governo, per la Campania faremo quello che riteniamo giusto per noi”.

