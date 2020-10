Scatta il coprifuoco in un’altra Regione. Fino al 13 novembre, chiuse anche scuola e università

Coprifuoco anche in Calabria. A formare l’ordinanza, il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì. A partire dal prossimo lunedì e fino al 13 novembre, è stato deciso il coprifuoco esteso a tutta la Regione, dalla mezzanotte alle 5. L’allarme è scattato in seguito alla crescita dei casi positivi, che superano ormai i 100, registrati nelle ultime ore. Nel documento sono riportate tutte le misure restrittive.

Spiega Nino Spirlì: "L'ordinanza di oggi è uno strumento necessario per tutelare la salute di tutti noi calabresi. Non sarà un'ordinanza punitiva. Ci dovrete aiutare a farlo diventare uno strumento di tutela per le persone più deboli, per i nostri anziani, per i nostri giovani, per i padri e le madri di famiglia che, in questo momento, così come tutto il resto degli italiani e degli altri cittadini nel mondo, sono comunque a rischio".















E aggiunge: "Il periodo di azione di questa ordinanza sarà di sole due settimane ed è necessario seguirla alla lettera. L'abbiamo emanata ora proprio per evitare di dover intervenire in maniera più corposa durante le festività natalizie. Ci auguriamo un buon risultato, ovvero che il numero dei contagi possa sensibilmente diminuire". E sottolinea: "Vi prego di rispettarla. Siamo, fondamentalmente, nelle nostre mani. Abbiamo bravissimi medici e ottime strutture ospedaliere che si stanno organizzando".















Primo tra tutti, l'obbligo della mascherina da indossare nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, così come in tutti i luoghi all'aperto. Scatta la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado, a cui si conferma la modalità della didattica digitale integrata. Sospensione prevista anche per gli atenei universitari, eccezion fatta per le lezioni e le attività che devono essere necessariamente svolte in presenza fisica.









E dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo, tassativamente vietato ogni tipo di spostamento. Inoltre: “le Aziende ospedaliere dovranno provvedere a incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da Covid-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel Dca n. 91/2020, entro 10 giorni dall’adozione della nuova ordinanza. Obbligo, per gli operatori sanitari dei dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività accedendo al sistema centrale di Immuni”.

