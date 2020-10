Semi-lockdown: in che consiste l’ipotesi del governo per evitare il blocco totale

Giuseppe Conte, una settimana decisiva per raggiungere la decisione. Misure restrittive direttamente proporzionali agli effetti sortiti, il Premier comunica i tempi per definire la messa in atto di ulteriori provvedimenti per fare fronte adeguatamente all’emergenza sanitaria in corso. Il focus è ancora una volta puntato su Lombardia, Campania, Lazio e Piemonte, le regioni in cui si rileva il più alto numero di contagi.

Sul Corriere della Sera viene riportata la notizia di un'ulteriore stretta. Infatti il premier ha in programma una nuova riunione con i governatori di tutta Italia. I provvedimenti presi verranno scrupolosamente osservati durante la settimana, per comprendere se rispondono adeguatamente a quanto previsto. Primo tra tutti l'uso obbligatorio delle mascherine. In caso contrario prende spazio la possibilità di un coprifuoco in tutta Italia alle ore 21 con un nuovo Dpcm.















Non solo questo. Una misura restrittiva anche per quanto riguarda l'uscita dalle proprie abitazioni, prevista solo per raggiungere scuole e posti di lavoro, tagliando fuori tutte quelle attività ritenute "non essenziali". Alla luce di questo, Giuseppe Conte continua nel rimanere contrario a un lockdown nazionale, di contro a quanto sostenuto invece dal ministro Speranza, che non sente di escludere una sospensione breve, da circoscrivere anche solo alle due settimane.















Tutto questo terrà in considerazione l'unico dato certo, la curva dei contagi. E nel frattempo anche i medici di famiglia saranno dotati della strumentazione "per consentire una più efficace presa in carico degli assistiti" non Covid, Al contempo prende spazio anche una possibilità che vedrebbe attuarsi un cosiddetto "semi-lockdown". Una disposizione per così dire intermedia.









In una potenziale situazione di semi-lockdown, in primo luogo, potrebbe arrivare la limitazione di tutti gli spostamenti considerati non necessari, quindi per esigenze di lavoro e di salute. No a un blocco totale delle attività produttive, che includerebbe dunque la possibilità di fare la spesa, acquistare beni essenziali, recarsi a scuola o fare visita ad un parente. Tutto questo, sempre muniti dell’autocertificazione per giustificare il proprio spostamento.

