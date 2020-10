Arrestato don Marino, l’accusa è pesante: abusi a minori. Giada aveva 13 anni

Sentenza definitiva per don Marino Genova. Per l’ex sacerdote di Portocannone arriva la condanna a quattro anni e dieci mesi di reclusione per violenza sessuale e abusi. La vittima, Giada Vitale, ex parrocchiana che all’epoca degli abusi aveva solo 13 anni.

Nessun desiderio di vendetta nel cuore di Giada, che commenta al Tgr l'arresto di don Marino Genova: "Non si è mai contenti quando una persona va in carcere. Non avevo desiderio di vendetta ma di giustizia. È stato un fatto talmente doloroso che ha devastato la mia esistenza al punto che nulla mi rende più felice. Ma è giusto cosi, che paghi per quanto ha fatto, ma ha sbagliato ancor di più chi nella diocesi e nella magistratura lo ha protetto".















Oggi il carcere di Rebibbia apre dunque i suoi cancelli anche per l'ex sacerdote, condannato in aggiunta dal Tribunale ecclesiastico. Dal 2009 si chiede che giustizia venisse fatta, in seguito agli abusi che la piccola Giada di allora era costretta a subire. Per 4 anni quella ragazzina che voleva solo suonare il piano durante le funzioni in chiesa ha vissuto un inferno, oggi definitivamente finito.















Il secondo fascicolo sul caso archiviato, per quella violenza di cui Giada venne accusata a sua volta di essere 'consenziente': "Lui non è uno che va facendo sta roba con tutti quanti. Ha fatto un'esperienza del genere, ha vissuto questa storia impropria con te. Non è un criminale". Gianfranco De Luca aveva giustificato così agli occhi di tutti e a quelli di Giada Vitale la condotta del sacerdote.









Tanti anni sono trascorsi da allora fino ad arrivare alla sentenza che restituisce a chi ha sbagliato la corrispettiva condanna al carcere. Dichiarazioni infondate, quelle rilasciate nel 2014 dal vescovo di Larino, ma che oggi assumono un importante peso, soprattutto simbolico per la triste vicenda. Infatti l’atto di interrogazione è stata depositata ieri in parlamento, dall’onorevole Stefania Ascari, che così si è espressa: Con questo intervento ci auguriamo di dare a Giada Vitale l’ascolto che non ha avuto all’epoca dei fatti e ci auguriamo di contribuire a far riaprire il caso”.

