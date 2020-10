Qualcosa non torna. Sul terremoto che ha colpito Roma nelle ore scorse adesso è giallo tanto che il termine potrebbe essere sbagliato. Così infatti secondo l’INGV. E dire che per gli abitanti di Roma Sud, più precisamente nella parte di Ponte di Nona, il terremoto c’è stato eccome. Gli abitanti hanno avvertito nitidamente il movimento tellurico e hanno scritto diversi post sui social per annunciare l’evento.

Alcune persone hanno giurato di averne sentite due, una dopo l'altra. Questi alcuni dei messaggi apparsi in rete e soprattutto su Twitter: "Hanno tremato porte e finestre, specie infissi vecchi e di legno". Un'altra utente ha aggiunto: "Terremoto a Roma. Sembrava qualcuno che cercava di scassinarmi le finestre". Sicuramente c'è stato tanto spavento da parte dei cittadini, anche se al momento non ci sono comunicazioni su eventuali danni materiali o persone rimaste ferite.















Il motivo potrebbe essere che di terremoto non si è trattato secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che non ha dato segnalazione di nessuna scosta nonostante diverse siano state segnalazioni di chi lo ha avvertito con chiarezza, con porte e finestre che tremavano, nella zona meridionale di Roma fino a Ostia.















Un mistero bello e che potrebbe essere risolto nelle prossime ore. All'inizio del mese di ottobre una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 gradi della scala Richter è stata registrata in provincia di Parma. Colpito il comune di Valmozzola con coordinate geografiche latitudine 44.53, longitudine 9.89.











Il 14 settembre scorso la provincia di Trapani è stata colpita da quattro scosse di terremoto a poca distanza l’una dall’altra. La più forte ha avuto una magnitudo pari a 3.5 gradi della scala Richter. L’epicentro è stato il comune di Vita. Questo movimento tellurico più potente è stato registrato alle ore 5.47. In precedenza c’era stata una scossa di magnitudo 3.1. Altre due hanno avuto Salemi come epicentro della stessa. Le magnitudo in questo caso sono state 3.1 e 2.1.

