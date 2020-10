Scossa di terremoto a Roma: paura tra la popolazione: “Tremava tutto”

Trema la terra nel Lazio, in particolare nella capitale Roma. Una scossa di terremoto è infatti stata avvertita dalla popolazione nella zona Sud della città, più precisamente nella parte di Ponte di Nona. Gli abitanti hanno avvertito nitidamente il movimento tellurico e hanno scritto diversi post sui social per annunciare l’evento sismico. La durata del sisma è stata breve e segnalazioni sono giunte anche dall’area intorno ad Ostia. Il terremoto è avvenuto poco prima delle ore 16.

Alcune persone hanno giurato di averne sentite due, una dopo l'altra. Questi alcuni dei messaggi apparsi in rete e soprattutto su Twitter: "Hanno tremato porte e finestre, specie infissi vecchi e di legno". Un'altra utente ha aggiunto: "Terremoto a Roma. Sembrava qualcuno che cercava di scassinarmi le finestre". Sicuramente c'è stato tanto spavento da parte dei cittadini, anche se al momento non ci sono comunicazioni su eventuali danni materiali o persone rimaste ferite.















Secondo le primissime informazioni, l'epicentro dovrebbe essersi verificato nei pressi dei Castelli Romani. All'inizio del mese di ottobre una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 gradi della scala Richter è stata registrata in provincia di Parma. Colpito il comune di Valmozzola con coordinate geografiche latitudine 44.53, longitudine 9.89. Stando a quanto segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato segnalato ad una profondità di 61 chilometri.















Il 14 settembre scorso la provincia di Trapani è stata colpita da quattro scosse di terremoto a poca distanza l'una dall'altra. La più forte ha avuto una magnitudo pari a 3.5 gradi della scala Richter. L'epicentro è stato il comune di Vita. Questo movimento tellurico più potente è stato registrato alle ore 5.47. In precedenza c'era stata una scossa di magnitudo 3.1. Altre due hanno avuto Salemi come epicentro della stessa. Le magnitudo in questo caso sono state 3.1 e 2.1.









#terremoto a Roma quasi vengono giu porte e finestre!!!! — Sabrina 🇮🇹 (@SabryTBM) October 22, 2020

Poco fa c’è stata una scossa di terremoto io a Roma, ho sentito la porta sbattere e pensavo fosse qualcuno che voleva entrare in casa distruggendo la porta. Ok, basta serie tv — Camツ☘️🎃 (@camillaidk01) October 22, 2020

Dunque, in 4 minuti si sono verificati 4 terremoti. Una sequenza che ha spaventato non poco i cittadini della zona. Stando ai rilievi dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma più forte ha avuto un ipocentro a 15 chilometri di profondità. Dagli accertamenti effettuati all’epoca dei fatti, non si sono registrati persone ferite né danni materiali alle cose.

