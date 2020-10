Il virus ha ripreso a galoppare. Sfondato il livello di allerta dei 10mila nuovi contagi, ieri addirittura oltre i 15mila, si susseguono i provvedimenti per limitare la diffusione del Covid. Sia a livello nazionale che regionale. E mentre la regione Lazio annuncia il coprifuoco da mezzanotte alle cinque di mattina un’altra regione va verso il lockdown. In particolare si parla di un lockdown, ovvero confini esterni chiusi, di due settimane.

A dare la notizia è Christian Solinas, presidente della Sardegna, che nelle ultime ore ha annunciato di voler adottare misure più restrittive. E molto presto potrebbe arrivare l'ordinanza. Anche se non siamo nella stagione turistica si tratta ovviamente di limitazioni particolarmente pesanti per una regione come quella sarda. Si parla di chiusura dei collegamenti aerei e marittimi, divieti degli spostamenti tra Comuni e serrata delle attività.















Il presidente della regione Sardegna Christian Solinas ha appena partecipato ad una conferenza dei capigruppo di maggioranza ed opposizione. Ebbene la volontà di procedere con un lockdown della regione è stata confermata. In un primo momento si era fatta avanti anche l'ipotesi di una chiusura parziale, ovvero della grande distribuzione nel weekend, oppure di un coprifuoco, da mezzanotte alle sei di mattino. Ma con l'aumento dei contagi e le difficoltà negli ospedali sardi pare che il governatore sia incline a scegliere la misura più drastica.















Ieri in Sardegna si sono registrati 167 nuovi contagi e quattro vittime. E negli ospedali è emergenza, con la ricerca di posti letto per far fronte all'aumento di malati di Coronavirus. "La progressione della curva dei contagi – ha dichiarato il presidente di regione Solinas – sta registrando un'accelerazione che impone ulteriori e tempestive azioni per evitare di compromettere la tenuta del sistema sanitario e la regolare erogazione delle cure".









In particolare il governatore Solinas ha anticipato che ai provvedimenti di chiusura saranno affiancate delle “misure economiche di supporto per sostenere le perdite derivanti dalla sospensione temporanea delle attività”. Anche l’Anci, nel frattempo, spinge affinché le regioni adottino misure drastiche per affrontare questo preoccupante aumento dei contagi. L’obiettivo è ridare ossigeno agli ospedali in difficoltà e consentire all’Italia tutta di superare la fatidica seconda ondata.

