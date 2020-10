Coronavirus, la regione ha deciso: scuole chiuse e didattica a distanza

Novità in arrivo per la regione Lombardia, che sta facendo di tutto per contrastare al meglio l’ondata di coronavirus. A partire da domani, giovedì 22 ottobre, saranno ufficialmente valide le due nuove ordinanze che avranno effetto fino al 13 novembre. Una delle principali novità è rappresentata dal coprifuoco a partire dalle ore 23 e fino alle 5 del mattino successivo, fatta eccezione per motivazioni importanti come impegni lavorativi, situazioni di necessità o d’urgenza o salute.

La seconda ordinanza però prevede anche dell'altro. Queste le variazioni più incisive per i lombardi: ci saranno limitazioni per quanto concerne le aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nel weekend; provvedimenti che serviranno ad evitare l'affollamento negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi al dettaglio; divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre. Ma l'ordinanza incide anche sulla scuola.















Infatti, le scuole secondarie di secondo grado "dovranno realizzare le proprie attività in modo da assicurare, da lunedì 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali". Inoltre, agli altri istituti scolastici è raccomandata la realizzazione di condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile per lo svolgimento della didattica a distanza. E poi variazioni per lo sport.















Per quanto riguarda le pratiche sportive, è stata decretata la sospensione di tutte le partite e di tutte le competizioni locali per lo sport di contatto dilettantistico. Si possono svolgere esclusivamente allenamenti individuali, ma sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Infine, sempre in riferimento alle scuole, tutti i presidi degli istituti lombardi devono essere in grado di organizzarsi a dovere per dare vita alla differenziazione degli ingressi a scuola, evitando così assembramenti.









A livello generale il premier Giuseppe Conte ha fatto alcune importanti dichiarazioni: “L’evolversi della situazione epidemiologica ha reso necessaria l’adozione di ulteriori misure di carattere restrittivo in presenza di una recrudescenza del virus in atto da alcune settimane. Vista l’urgenza non è stato possibile illustrare in anticipo il contenuto del provvedimento, ma ho annunciato ai presidenti delle Camere la mia intenzione di riferire in Parlamento”.

