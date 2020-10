L’emergenza sanitaria fa alzare di nuovo la guardia. Walter Ricciardi, professore di Igiene generale e applicata alla facoltà di Medicina e chirurgia dell’università Cattolica di Roma e consigliere del Ministro della Salute Roberto Speranza per il coordinamento con le istituzioni sanitarie internazionali si è espresso in un webnar sul piano di contenimento contro il diffondersi del virus.

“Milano, Napoli, probabilmente Roma sono già fuori controllo sul piano del contenimento dell’epidemia, cioè test e tracciamento. Quando non riesci a contenere devi mitigare, ossia devi bloccare la mobilità” e lo stesso Ricciardi ha così aggiunto: “Le decisioni prese peraltro in un contesto confuso di competenze diverse tra Stato e Regioni rischiano di non riuscire a bloccare il dilagare del virus, che non conosce confini”. (Continua a leggere dopo la foto).















Alla luce di questo, per Ricciardi è necessario: “Dobbiamo resettarci per prendere le decisioni giuste al momento giusto e non quando è troppo tardi. È chiaro che se si decide quando ci sono le bare è facile, la gente sarà spaventata, ma sono decisioni che vanno prese due, tre, quattro settimane prima. La politica sia coraggiosa, se non hai sicurezza e salute non puoi avere una buona economia”. (Continua a leggere dopo la foto).















E nel frattempo in Lombardia e in Campania torna anche l’autocertificazione. Il modulo sarà preparato e pubblicato dal ministero dell’Interno non appena entrerà in vigore l’ordinanza della Regione Lombardia e servirà a illustrare i motivi di lavoro o di comprovata urgenza per uscire dalla propria abitazione. Spetterà al Viminale i compito di fornire le indicazioni. (Continua a leggere dopo le foto).









“Quando non si riesce a contenere – ha continuato – bisogna mitigare, sostanzialmente devi bloccare la mobilità, che è una cosa terribile. Ci troviamo come nel 1400. Nonostante le nostre tecnologie spaziali, abbiamo, se non riusciamo intercettare i contagi, la necessità di prendere queste decisioni”, ha detto Ricciardi, che invita i politici ad essere “rapidi e coraggiosi”, perché non si può costruire “il futuro economico se non si mettono in sicurezza i cittadini”.

Tenta di uccidere i 2 figli per i soldi dell’assicurazione. La brutta storia della mamma 26enne