“Li hanno presi tutti”. Giuseppe Pio, il 18enne finito in coma dopo l’aggressione

In queste ore i carabinieri di Lanciano hanno fatto luce sull’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica nell’ex stazione ferroviaria Sangritana di Lanciano. Le indagini hanno portato gli inquirenti all’identificazione di cinque ragazzi, tutti cittadini italiani appartenenti alla stessa famiglia rom. Il pugno micidiale che ha messo ko la vittima, Giuseppe Pio D’Astolfo, è stato sferrato dal più piccolo della gang, un ragazzino di 13 anni.

Un solo gancio, secco e violentissimo, sulla tempia. Due membri della baby gang hanno 14 e 15 anni, un quarto ne ha appena compiuti 18 mentre il più grande ne ha ben 30. Gli unici due maggiorenni sono facce già conosciute alle forze dell'ordine. La svolta alle indagini dei Carabinieri, che ricordiamo essere sotto la guida del comandante della compagnia di Lanciano, Vincenzo Orlando, è giunta ieri pomeriggio. (Continua dopo le foto)





























Il merito dell'identificazione si deve alla testimonianza della coppietta di amici che erano in compagnia di Giuseppe la notte dell'aggressione, un ragazzo di 25 ed una ragazza di 16. A dare man forte alle parole dei ragazzi, le immagini di alcune telecamere che, seppur non puntate direttamente sul luogo dell'aggressione, hanno ricostruito gli spostamenti dei cinque dando modo di identificarli. La baby gang, che a quanto pare conosceva già la vittima e i due amici in sua compagnia, avrebbe aggredito i tre ragazzi poiché infastiditi dal loro invito ad abbassare la musica. I cinque avevano bevuto e parecchio. (Continua dopo le foto)









Ulteriori accertamenti investigativi sono tuttora in corso, mente Giuseppe Pio D’Astolfo rimane in terapia intensiva. “Tuttavia la Tac di controllo mostra una soddisfacente evoluzione – ha sottolineato Rosa Maria Zocaro, direttrice del reparto all’ospedale di Pescara -. Valutiamo se cominciare a ridurre le sedazioni. La diagnosi però continua ad essere riservata”. Ed è tra le parole di Paola, la mamma di Giuseppe, che si legge tutto il dolore del mondo: “Io so soltanto che per questa grande violenza che ci hanno inflitto gratuitamente, senza una ragione, queste persone devono pagare. Quel ragazzo è la mia vita, da me non otterranno mai alcun perdono finché avrò respiro”.

“Almeno in 5”. 18enne in coma dopo l’attacco del branco: “Anche minorenni tra loro”