18 anni, la vita di Riccardo finisce così. Tutto il paese piange. È successo all’improvviso

Montallegro piange un’altro giovane centauro: Riccardo Bona, 18 anni. Nella giornata di lunedì 19 il giovane si è schiantato contro un palo della luce, mentre percorreva la via Espinasse a Magenta a bordo della sua moto Kawasaki. L’urto è stato devastante e, oltre a fratture multiple su varie parti del corpo, Riccardo, ha riportato un trauma cranico importante.

Inutile il disperato tentativo di trasferirlo al Niguarda per fornirgli le attenzioni migliori. Nel frattempo proseguono le indagini della Polizia locale di Magenta per stabilire la dinamica dell'incidente. Il giovane avrebbe prima sbattuto contro il marciapiede per poi perdere il controllo della moto e schiantarsi contro il palo. Al momento tutto è in fase di chiarimento.





























Due i veicoli posti sotto sequestro dalla Polizia locale, la moto di Riccardo Bona e un'auto. Riccardo da subito versava in gravissimi condizioni, ed è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Niguarda a Milano, luogo in cui oggi, purtroppo, si è spento. I medici dell'ospedale Niguarda di Milano non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso dopo aver accertato la morte cerebrale. È giunto al Niguarda con l'eliambulanza intorno alle 13 di lunedì con una serie di lesioni lungo tutto il corpo. Ma da subito è stato il colpo subito alla testa da Riccardo Bona a destare preoccupazione. Quello che gli ha fatto perdere immediatamente conoscenza dopo l'urto contro il palo della luce a lato della pista ciclopedonale.









La Polizia locale sta procedendo con le indagini per chiarire cosa sia successo. Riccardo Bona procedeva verso nord, verso la rotonda sulla ex Statale 11, all’improvviso deve aver cozzato contro il cordolo del marciapiede rompendolo. La moto, a quel punto, è andata totalmente fuori dal suo controllo. Sparata dritta nella direzione del palo della luce contro il quale Riccardo si è schiantato ed è finita dalla parte opposta della carreggiata. “L’ho visto soltanto la sera precedente, non posso credere che sia successo proprio a lui” ha dichiarato un amico. Uno dei tantissimi amici che adesso piangono.

