Coronavirus, giornata nera in Italia: aumentano i morti, terapie intensive allo stremo

Sono 10.874 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 89 decessi, che portano il totale delle vittime a 36.705 da inizio emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 144.737 tamponi.

Aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva che ora sono 870 (+73 da ieri). Sono 255.005 invece i guariti (+2046), mentre gli attualmente positivi 142.739 (+8.736). Sono i dati elaborati dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, nelle ultime 24 ore registrati 2023 nuovi casi in Lombardia, 1396 in Veneto, 1312 Campania e 1224 nel Lazio.















Le regione italiana meno colpita è la Basilicata (+17). In Campania 1.312 contagi in 24 ore, 1224 nel Lazio e 812 in Toscana. Intanto la Lombardia ha ottenuto dal Governo l'ok per attivare il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. "Credo sia opportuno prendere un'iniziativa come questa che è simbolicamente molto importante ma non dovrebbe avere delle conseguenze di carattere economico particolarmente gravi", ha spiegato il governatore Attilio Fontana.















Preoccupa in particolare la situazione dei ricoveri per Covid, tanto che il governatore ha previsto la riattivazione dell'ospedale alla Fiera di Milano "entro pochi giorni". La stessa richiesta è stata avanzata dal governatore della Campania Vincenzo De Luca durante la sua visita all'Ospedale del Mare.









“Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità questo fine settimana in poi. Volevamo partire – ha detto il governatore della Campania – dall’ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia”.

