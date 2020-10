L’inverno si avvicina e sorge spontanea la domanda su come sarà la prossima stagione soprattutto in questo periodo di pandemia. Secondo gli esperti potrebbe essere una stagione senza freddo né neve. Tutta colpa della “Nina”, raffreddamento delle acque superficiali dell’oceano Pacifico che potrebbe sconvolgere gli equilibri atmosferici in tutto il mondo. E il fenomeno sarebbe in atto da mesi.

Secondo gli esperti de Ilmeteo.it, le acque superficiali dell'Oceano Pacifico centrale e orientale misurano temperature di circa un grado al di sotto della media climatica di riferimento. Si tratta di una anomalia che potrebbe sembrare all'apparenza insignificante, ma che in realtà nasconde qualcosa di maggiormente serio. Infatti ci potrebbe essere una modifica a livello di circolazione atmosferica planetaria. Solo per fare alcuni esempi: alcune zone, come Australia, Indonesia e Filippine in presenza di Nina vedono un aumento delle piogge, come pure le regioni più meridionali dell'Africa o quelle settentrionali del Brasile.















E ancora, sempre secondo gli esperti, si rafforzano i monsoni nel sud-est asiatico e sull'India, mentre vedono scarsità di precipitazioni le zone tra Brasile meridionale e Argentina e la parte degli Stati Uniti (siccità ed incendi in California) che si affaccia sul Golfo del Messico.















Per ciò che riguarda l'Italia, quando si verifica questo particolare evento climatico gli effetti si manifestano con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, specie al Centro Sud. Insomma, sia per le previsioni stagionali, sia per gli indici atmosferici, il prossimo inverno si prefigura fin troppo mite e, soprattutto, caratterizzato poche nevicate.









In questi giorni, invece, si sta assistendo a quella che viene chiamata “ottobrata”: infatti il termine indica un periodo caratterizzato da una fase climatica molto mite in pieno ottobre. Solo le zone di Nord Ovest stanno risentendo di una maggior nuvolosità che sarà capace di provocare qualche pioggia. Tanto sole e clima mite sul resto d’Italia.

