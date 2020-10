Giornalismo italiano in lutto. Una notizia che arriva a pochi giorni dalla scomparsa di un’altra grande voce, il giornalista Rai Gianfranco De Laurentis. Toccante il ricordo di colleghi e amici, tra cui quello del presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania che scrive: “Con lui perdiamo un pezzo di storia del giornalismo campano”.

E riprende: "Ottantadue anni , giornalista da quando ne aveva 27, ha lavorato per il Mattino, la Rai, la Repubblica, il Corriere del Mezzogiorno (sua ultima testata) e tanti altri giornali". Stesso tono usato da Gigi Di Fiore, inviato speciale del Mattino. "Al Mattino lo ricordo bene, fu lui a chiamarmi, ad esempio, la sera che Maradona stava lasciando per sempre Napoli dopo essere risultato positivo al doping, per attivarmi inserendomi tra le firme che avrebbero dovuto scrivere i pezzi nelle pagine che stava coordinando per l'evento. Io avrei dovuto ricordare le vicende giudiziarie di Diego che avevo seguito dall'inizio".















E ancora: “Al Mattino, all’ufficio stampa del Banco di Napoli, poi dopo la pensione collaboratore a Repubblica e al Corriere del Mezzogiorno. “Mi sarebbe piaciuto scrivere ancora per il Mattino” mi confidò nella telefonata di 11 giorni fa, con un velo di tristezza “Mi sarebbe piaciuto scrivere ancora per il Mattino” mi confidò nella telefonata di 11 giorni fa, con un velo di tristezza. Addio, Carlo, con te va via un altro pezzo di giornalismo napoletano e del Mattino di via Chiatamone.

https://www.fanpage.it/















Rosetta D’Amelio, ex presidente del Consiglio regionale, ricorda Carlo Franco sulla sua pagina Facebook: “Sono commossa, c’eravamo sentiti pochi giorni fa. Mi aveva cercata già prima della campagna elettorale. Si stava occupando nuovamente di terremoto, del quarantennale, ed era desideroso di tornare in Irpinia e rivedere i nostri territori a 40 anni dal sisma. È stato un maestro di giornalismo e un amico.

Dalle colonne del Mattino e del Corriere del Mezzogiorno











Suo il pezzo d’apertura sulla celebre prima pagina col titolo “Fate Presto” del Mattino (diventata poi leggendaria serigrafia di Andy Warhol) l’indomani del giorno del terremoto del novembre 1980. Una delle pagine più dolorose della storia della Campania recente e che ha visto Carlo Franco tra i protagonisti. Tra le voci che hanno raccontato quei momenti terribili e difficili.

