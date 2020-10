“Coprifuoco dalle 23 alle 5 e chiusura centri commerciali”. La restrittiva richiesta della regione: il governo dice sì

I numeri spaventano sempre di più e la Regione Lombardia corre ai ripari chiedendo al governo di applicare il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre al fine di contrastare l’epidemia di Coronavirus nella Regione. I sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana, infatti, hanno deciso all’unanimità di chiedere di condividere al Governo, nella persona del ministro della Salute, Roberto Speranza, lo stop di tutte le attività e degli spostamenti.

Tutti ad esclusione dei casi "eccezionali" (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell'intera Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì 22 ottobre. Poco dopo, il ministro Speranza ha accolto la richiesta dichiarando: "Sono d'accordo sull'ipotesi di misure più restrittive in Lombardia".

















E ancora: "Ho sentito il governatore Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore". Nel vertice tra Regione e sindaci, inoltre, "tutte le parti intervenute hanno condiviso l'opportunità della chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale, tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità".























La richiesta di coprifuoco nasce dalla previsione della "Commissione indicatori", istituita dalla DG Welfare, secondo cui, al 31 ottobre, potrebbero esserci circa 600 ricoverati in terapia intensiva e fino a 4.000 in terapia non intensiva. Anche oggi, la Lombardia è la Regione che registra il maggior incremento di nuovi casi con 1.687 contagi e con una percentuale rispetto ai positivi pari all'11,5%.



Dei 1.687 nuovi casi, 814 sono stati registrati nel milanese, di cui 436 nel capoluogo. Nelle altre province lombarde, il numero maggiore si registra a Monza e Brianza con 265 e a Varese con 206. Regione colpita duramente durante lo scorso lockdown, nelle prime fasi del Covid e che ora continua a mettere molta inquietudine.

