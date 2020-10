Un’altra tragedia sul lavoro: muore a 55 anni per una potente scarica elettrica

Fiumefreddo Bruzio, tragedia sul lavoro. Una scarica elettrica ha stroncato la vita di Pino Cosenza, un operaio che stava lavorando presso il cantiere allestito in un terreno privato. La scarica elettrica si è sprigionata dai fili elettrici dell’alta tensione. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma da quanto appreso a una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il gruppo degli operai si trovava su un mezzo gru.

La tragedia di Fiumefreddo Bruzio, nel calabrese, non trova ancora una causa precisa. Il gruppo di operai era intento a procedere nei lavori a bordo di un mezzo gru quando il braccio meccanico del veicolo avrebbe toccato inavvertitamente i fili dell'alta tensione. La scarica elettrica è stata talmente potente da portare alla morte Pino Cosenza, un operaio di 55 anni originario di Luzzi.

















Un altro collega della vittima, invece, è rimasto ferito. Il 55enne versa ancora in condizioni molto gravi e risulta ricoverato in ospedale. È stato accertato che a dare la morte a Pino Cosenza è stata una scarica elettrica pari a 20mila volt. Quando il braccio meccanico della gru ha inavvertitamente toccato i fili ad alta tensione, i due operai sono letteralmente sbalzati a terra.















Immediati gli interventi da parte dei soccorsi del 118, ma per Pino nulla da fare. A supporto delle operazioni, anche un elisoccorso, atterrato sulla strada statale, grazie al quale è stato possibile trasferire prontamente il collega di Pino ancora in vita presso l'ospedale di Cosenza. Nelle ore successive al letale incidente, le forze dell'ordine hanno avviato tutte le operazioni che restituiranno con esattezza la dinamica della tragedia.









La Procura della Repubblica di Paola ha disposto il trasferimento della salma di Pino Cosenza all’obitorio dell’Annunziata. La notizia della morte improvvisa dell’operaio ha trovato l’intera comunità assorta nello sconforto. L’uomo era conosciuto e stimato da tutti come un valido esempio di lavoratore e di uomo votato al sacrificio.

