Succede a Roma: un uomo entra in una chiesa, sradica il crocifisso e picchia tutti. Un pomeriggio di follia quella che si è vissuto ieri nella Capitale. un 46enne di origini pugliesi è entrato nella chiesa di San Giovanni Maria Vianney, quartiere Borghesiana e dapprima ha tentato di sradicare il crocifisso e poi, quanto il parroco è intervenuto per fermarlo, ha cercato di rifilargli un pugno in faccia e, con una spinta, ha tentato di farlo cadere a terra.

Secondo quanto si legge su Today.it, il sacerdote non si è perso d'animo e con l'aiuto di un suo collaboratore, è riuscito ad accompagnare l'uomo all'esterno. Un tentativo che però non ha calmato il 46enne che, anzi, ha iniziato a scalciare contro la porta della chiesa. Dopo un po' sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, e il 46enne ha iniziato a minacciarli di morte. Ha aggredito con calci e pugni anche i poliziotti.

















L'uomo ha anche cercato di prendere il calcio della pistola degli agenti, ma è stato definitivamente bloccato e accompagnato negli uffici di polizia: il 46enne è stato arrestato per tentata rapina e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Sono partite le indagini per cercare di capire il motivo del suo folle blitz in chiesa alla Borghesiana.















Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è entrato in chiesa durante la messa e si è immediatamente diretto verso l'altare. Il suo primo obiettivo è stato sradicare il crocifisso: è intervenuto il parroco per provare a fermare l'uomo. Ma non ci è riuscito: quindi sono intervenuti anche dei collaboratori del sacerdote, ma l'uomo ha continuato nella sua furia.









Nel frattempo hanno raggiunto il posto gli agenti di Polizia della sezione volanti: il 46enne, che era ancora intento ad aggredire verbalmente il sacerdote, ha iniziato ad urlare frasi offensive verso di loro minacciandoli di morte. Poi è passato alle vie di fatto e ha iniziato ad aggredirli sferrando calci e pugni.

