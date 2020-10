Rischio presenza di mercurio oltre i limiti, pesce ritirato dal mercato. Lo diffonde in una nota il ministero della Salute sottolineando un possibile rischio chimico per i consumatori. La presenza di mercurio nei pesci grossi è un rischio noto. I problemi derivano principalmente dal metilmercurio, la forma di mercurio più comune nella catena alimentare e anche la più tossica. Il metilmercurio ha infatti maggiore capacità di penetrare nel nostro organismo, si accumula soprattutto nei globuli rossi ed è così trasportato in giro attraverso il sangue. Arriva alla ghiandola mammaria e passa nel latte materno.

Contrariamente al mercurio inorganico, il metilmercurio è inoltre in grado di attraversare la placenta, la barriera cerebrale e quella cerebrospinale, raggiungendo così cervello e sistema nervoso centrale. Studi recenti hanno confermato il nesso tra l’esposizione fetale al metilmercurio e il ridotto sviluppo neurologico del bambino. Non sono stati evidenziati effetti negativi a livello neurologico nel caso della popolazione adulta. Continua dopo la foto

















Nel dettaglio, il prodotto interessato è un lotto di trance di pesce spada surgelato commercializzato a marchio Acquario. Come spiega l’avviso di richiamo, datato 14 ottobre, il pesce spada interessato dal provvedimento è venduto in trance confezionate singolarmente e distribuite in cartoni dal peso netto di 6,4 kg ciascuno. Continua dopo la foto



















Il prodotto ha numero di lotto 2007297598 mentre il termine minimo di conservazione è fissato al 27 gennaio 2022. Le trance di pesce spada richiamate sono state prodotte per la ditta Acquario Snc con sede a Ciampino , Roma, dall’azienda Brasmar Comercio de Produtos Alimentares SA, nello stabilimento di Avenida Ferreira de Castro 73 a Guidões, Trofa, in Portogallo (marchio di identificazione PT 1356PP CE). Continua dopo la foto











Come sempre in questi casi, a chi avesse già acquistato il prodotto interessato dal richiamo va la raccomandazione a non consumare il pesce spada con il numero di lotto segnalato e a restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per evitare il mercurio, meglio scegliere i pesci di taglia più piccola e di quelli non carnivori. Infatti il mercurio tende ad accumularsi nei pesci predatori, quelli che si nutrono di altri pesci, “ereditandone” via via la quota che le loro prede avevano a loro volta immagazzinato.

Ti potrebbe interessare: Nek, foto rarissima di “un giorno meraviglioso”. Soprattutto per la figlia Beatrice: eccoli insieme