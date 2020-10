Ancora sangue sulle strade italiane. Ieri sera, sabato 17 ottobre, tragico incidente poco dopo le 21 sulla Statale 16, all’altezza della rotatoria, all’ingresso di San Salvo Marina. Ha perso la vita una ragazza di 17 anni, di Termoli. Viaggiava a bordo di una Fiat Panda, insieme a 3 amici, tutti studenti: un ragazzo e altre 2 ragazze.

L'auto, guidata dal giovane, 18 anni, si è schiantata contro uno dei pilastri del sovrappasso pedonale, impattando anche contro la ringhiera del marciapiede, ma la dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di San Salvo. La vittima viaggiava sul sedile posteriore. Gli altri 3 ragazzi sono stati trasportati all'ospedale di Vasto, non sarebbero in pericolo di vita. La comitiva di giovani avrebbe voluto trascorrere una serata in allegria, probabilmente nella vicina Vasto.















Dietro di loro, in un'altra vettura, poco distante, c'erano altri amici. Davanti ai loro occhi la scena agghiacciante. Sul posto anche gli operatori del 118 e i vigili del fuoco di Vasto. Per un paio di ore il traco sulla Statale 16 è stato deviato. Strazio tra i familiari e gli amici arrivati sul luogo della tragedia.















Stamani un altro incidente mortale è avvenuta presso la rotonda della Ferrovia Cumana in località Lucrino a Pozzuoli (Napoli). Una strada quasi del tutto deserta alle 8 del mattino. Aveva da poco lasciato la propria abitazione per procedere verso la casa della figlia e prendersi cura di suoi nipotini, ma mentre stava attraversando la strada, il mezzo per la raccolta dei rifiuti non ha frenato la corsa, travolgendola. La nonna di 72 anni era solita fare quella strada ogni giorno proprio per raggiungere i suoi cari.











Purtroppo però non è mai giunta a destinazione. La donna di 72 anni è stata letteralmente travolta dal camion dei rifiuti. Il mezzo viaggiava a forte velocità in prossimità della rotonda e non si è fermato. Alcune testimonianze e le immagini della telecamera installate in prossimità del tratto statale hanno evidenziato che il conducente del mezzo ha continuato a procedere in direzione Bacoli.

