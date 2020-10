Apre il cassetto del comodino e non crede ai suoi occhi. E corre dai carabinieri

Non sempre l’occasione fa l’uomo ladro. In questa storia che arriva da Vicenza il protagonista è un disoccupato di 59 anni. L’uomo, che vive in una casa popolare e si arrangia con lavoretti occasionali, ha fatto una scoperta davvero sorprendente. Dopo aver effettuato lo sgombero di una casa si è tenuto uno dei mobili. Mentre stava pulendo un comodino ha trovato, nascosto in un cassetto, la bellezza di 35mila euro.

Invece di intascarseli li ha consegnati ai carabinieri. Probabilmente l'uomo deve ringraziare la sua abitudine a non gettare via nulla, visto che aveva deciso di tenere il comodino nonostante la famiglia che lo aveva chiamato per lo sgombero gli avesse chiesto di portare tutto in un ecocentro. Il comodino avrebbe dovuto arredare il suo monolocale. E così, dopo un anno da quello sgombero, ha deciso di pulirlo ed ecco l'incredibile scoperta. Il tutto è avvenuto mercoledì 14 ottobre.















Mentre l'uomo stava pulendo a fondo il comodino ha rimosso il cassetto e sono spuntati fuori tre sacchetti di nylon contenenti le banconote. I 35mila euro sono stati consegnati al Comune, all'ufficio oggetti smarriti. Ma la storia potrebbe avere un lieto fine per il 59enne. In questo momento sono infatti in corso le indagini per verificare se i soldi ritrovati nel comodino spettino di diritto a chi li ha trovati, visto che il mobile è diventato nel frattempo di sua proprietà.















Certo in questo caso siamo di fronte ad un gesto di rara nobiltà d'animo ed onestà. L'uomo, pur in una situazione non facile dal punto di vista economico, non ci ha pensato su e ha avvertito subito i carabinieri. Ma non è il solo ad aver agito in modo tanto ammirevole. Nel maggio scorso una commessa di Novellara aveva ritrovato un portafoglio con oltre 1600 euro. Il portafoglio era stato dimenticato da una 50enne nei pressi della postazione della cassa e la commessa del negozio lo ha notato e immediatamente ha chiamato i carabinieri.









Le forze dell'ordine hanno provveduto così a rintracciare, sulla base dei documenti, la proprietaria del portafoglio e glielo hanno riconsegnato. La donna , che non si era accorta dello smarrimento, è rimasta molto sorpresa ed ha ringraziato sia i carabinieri che ovviamente la commessa.

